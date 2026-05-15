CHSE Odisha 12th Result 2026 Date and Time LIVE Updates: काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा जल्द ही ओडिशा बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। रिजल्ट जारी होने के बाद साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स प्रतियोगिता के छात्र आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in पर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपना रोल नंबर और विवरण विवरण की से ऑफ़लाइन प्रोविजनल मार्क क्लास मदद चेक कर पाएंगे।

बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा जल्द की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजल्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया जाएगा, जिसमें पास प्रतिशत, टॉपर्स डेटा और स्ट्रीम वाइज प्रदर्शन की जानकारी भी साझा की जा सकती है।

CHSE Odisha 12th Result 2026 कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “CHSE Odisha 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।

ऑनलाइन मार्कशीट में क्या-क्या जानकारी होगी?

प्रोविजनल मार्कशीट में निम्नलिखित जानकारियां दी जाएंगी:

छात्र का नाम

रोल नंबर

विषयवार अंक

कुल प्राप्त अंक

ग्रेड

पास/फेल स्टेटस

बोर्ड का नाम

DigiLocker पर भी मिलेगी डिजिटल मार्कशीट

बोर्ड इस बार छात्रों को डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध करा सकता है। छात्र अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर के जरिए डिजिलॉकर अकाउंट में लॉगिन करके डिजिटल प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इससे छात्रों को कॉलेज एडमिशन और अन्य प्रक्रियाओं में सुविधा मिलेगी।

Live Updates