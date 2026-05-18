ओडिशा बोर्ड कक्षा 12वीं के रिजल्ट की डेट का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा अपडेट है। दरअसल, काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा (CHSE ओडिशा) कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 20 मई 2026 को दोपहर 12:30 घोषित करेगा। यह जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने सोमवार को दी। इस साल जिन स्टूडेंट्स ने ओडिशा बोर्ड कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वह रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in पर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे।

डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध होगा रिजल्ट

बता दें कि ओडिशा बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध रहेगा। डिजिलॉकर पर रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को digilocker.gov.in पर विजिट करना होगा। इसके अलावा रिजल्ट डायरेक्ट लिंक results.odisha.gov.in पर भी मिलेगा। बता दें कि सभी स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और वोकेशनल का रिजल्ट एकसाथ ही जारी किया जाएगा। रोल नंबर चेक करने के लिए रोल नंबर की जरूरत होगी।