CHSE Odisha Board Class 12th Result 2026 LIVE Updates: काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कल यानी 20 मई 2026 दोपहर 12:30 बजे ओडिशा बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 जारी करेगा। बोर्ड द्वारा विज्ञान, वाणिज्य और कला त्रिगुणात्मक परिणाम का रिजल्ट 20 मई 2026 को एक साथ जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। ओडिशा बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और सीएसएसई ओडिशा प्लस 2 रिजल्ट 2026 डायरेक्ट डाउनलोड लिंक की पूरी जानकारी jansatta.com/education पर मिलेगी।
रिजल्ट के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स
सीएचएसई ओडिशा ओडिशा 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्रों को अपने स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करने होंगे, तभी वह अपनी मार्कशीट चेक कर सकेंगे।
Odisha Board 12th Passing Marks 2026
ओडिशा बोर्ड द्वारा निर्धारित पासिंग क्राइटेरिया के अनुसार छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए छात्र को कुल मिलाकर कम से कम 33% अंक प्राप्त करना जरूरी है और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। जो छात्र निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए योग्य माना जाएगा।
CHSE Odisha 12th Result 2026 कहां देखें?
छात्र अपना रिजल्ट नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हैं:
chseodisha.nic.in
results.odisha.gov.in
DigiLocker
Odisha Board 12th Result 2026 कैसे चेक करें?
ओडिशा बोर्ड प्लस 2 रिजल्ट ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा। छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in या results.odisha.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए “Results” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 2. “Result of Annual Higher Secondary Examination 2026 of Council of Higher Secondary Education, Odisha” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब Roll Number और Registration Number दर्ज करें।
स्टेप 4. स्क्रीन पर रिजल्ट और मार्कशीट दिखाई देगी।
स्टेप 5. मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें
CHSE Odisha Marksheet 2026 में क्या-क्या जानकारी होगी?
ऑनलाइन मार्कशीट में छात्रों को निम्नलिखित विवरण देखने को मिलेगा:
छात्र का नाम
रोल नंबर
परीक्षा का नाम
स्ट्रीम
विषयों के नाम
विषयवार अंक
ग्रेड
कुल अंक
पास/फेल स्थिति
CHSE Odisha 12th Result 2026 LIVE: ऑनलाइन मार्कशीट में क्या-क्या होगा?
CHSE Odisha 12वीं रिजल्ट 2026 की ऑनलाइन मार्कशीट में छात्रों की कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, स्ट्रीम, विषयों के नाम, विषयवार अंक, कुल अंक, ग्रेड और पास/फेल स्टेटस शामिल होगा। बोर्ड ने कहा है कि ऑनलाइन जारी मार्कशीट प्रोविजनल होगी। ओरिजिनल मार्कशीट बाद में संबंधित स्कूलों के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे मार्कशीट में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें और किसी गलती की स्थिति में तुरंत स्कूल प्रशासन से संपर्क करें।
CHSE Odisha 12th Result 2026 LIVE: ऐसे चेक करें Odisha Board 12th Result 2026
ओडिशा बोर्ड 12वीं रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद “Results” सेक्शन में जाकर “Annual Higher Secondary Examination 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही स्क्रीन पर मार्कशीट दिखाई देगी। छात्र इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट स्लो हो सकती है, इसलिए छात्रों को धैर्य बनाए रखने की सलाह दी गई है।
CHSE Odisha 12th Result 2026 LIVE: 2 लाख से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म
इस साल CHSE Odisha Plus 2 परीक्षा में 2 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। अब सभी छात्र अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार रिजल्ट 20 मई को दोपहर 12:30 बजे घोषित किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के साथ ही छात्र अपने विषयवार अंक, कुल स्कोर और पासिंग स्टेटस देख सकेंगे। बोर्ड ने कहा है कि सभी स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। छात्रों को मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है।
CHSE Odisha 12th Result 2026 LIVE: दो वेबसाइट्स पर मिलेगा Odisha Plus 2 Result
ओडिशा बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र दो प्रमुख वेबसाइट्स पर अपना परिणाम देख सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र chseodisha.nic.in और results.odisha.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा DigiLocker के जरिए भी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड की जा सकेगी। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि रिजल्ट ऑनलाइन मोड में उपलब्ध रहेगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट्स का ही उपयोग करें ताकि किसी फर्जी लिंक या गलत जानकारी से बचा जा सके।
CHSE Odisha 12th Result 2026 LIVE: कल जारी होगा CHSE Odisha 12वीं रिजल्ट 2026
CHSE Odisha Plus 2 Result 2026 का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर है। ओडिशा बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट 20 मई 2026 को दोपहर 12:30 बजे जारी किया जाएगा। बोर्ड ने जानकारी दी है कि Arts, Science और Commerce तीनों स्ट्रीम का परिणाम एक साथ घोषित होगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए छात्रों को अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है।