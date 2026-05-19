CHSE Odisha Board Class 12th Result 2026 LIVE Updates: काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कल यानी 20 मई 2026 दोपहर 12:30 बजे ओडिशा बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 जारी करेगा। बोर्ड द्वारा विज्ञान, वाणिज्य और कला त्रिगुणात्मक परिणाम का रिजल्ट 20 मई 2026 को एक साथ जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। ओडिशा बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और सीएसएसई ओडिशा प्लस 2 रिजल्ट 2026 डायरेक्ट डाउनलोड लिंक की पूरी जानकारी jansatta.com/education पर मिलेगी।

रिजल्ट के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स

सीएचएसई ओडिशा ओडिशा 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्रों को अपने स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करने होंगे, तभी वह अपनी मार्कशीट चेक कर सकेंगे।

Odisha Board 12th Passing Marks 2026

ओडिशा बोर्ड द्वारा निर्धारित पासिंग क्राइटेरिया के अनुसार छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए छात्र को कुल मिलाकर कम से कम 33% अंक प्राप्त करना जरूरी है और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। जो छात्र निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए योग्य माना जाएगा।

CHSE Odisha 12th Result 2026 कहां देखें?

छात्र अपना रिजल्ट नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हैं:

chseodisha.nic.in

results.odisha.gov.in

DigiLocker

Odisha Board 12th Result 2026 कैसे चेक करें?

ओडिशा बोर्ड प्लस 2 रिजल्ट ऑनलाइन मोड में जारी किया जाएगा। छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in या results.odisha.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए “Results” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 2. “Result of Annual Higher Secondary Examination 2026 of Council of Higher Secondary Education, Odisha” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब Roll Number और Registration Number दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर रिजल्ट और मार्कशीट दिखाई देगी।

स्टेप 5. मार्कशीट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें

CHSE Odisha Marksheet 2026 में क्या-क्या जानकारी होगी?

ऑनलाइन मार्कशीट में छात्रों को निम्नलिखित विवरण देखने को मिलेगा:

छात्र का नाम

रोल नंबर

परीक्षा का नाम

स्ट्रीम

विषयों के नाम

विषयवार अंक

ग्रेड

कुल अंक

पास/फेल स्थिति

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