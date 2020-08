CHSE Odisha 12th +2 Science Result 2020: इन वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं ओडिशा प्लस टू रिजल्ट, देखें तरीका

CHSE Odisha +2 Science Result 2020: काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन (CHSE) ओडिशा बुधवार, 12 अगस्त को 12वीं क्लास साइंस परीक्षा का परिणाम 2020 घोषित करेगा। परिणाम की घोषणा शिक्षा मंत्री समीर रंजन दाश करेंगे। इस साइंस की परीक्षा में लगभग एक लाख छात्र उपस्थित हुए थे, जिन्हें काफी समय अपने परिणामों का इंतजार था। ये सभी छात्र ओडिशा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट orissaresults.nic.in या chseodisha.nic.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं। जबकि प्लस 2 आर्ट्स और कॉमर्स के परिणाम 15 अगस्त, 2020 तक घोषित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि, “+2 साइंस रिजल्ट 12 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे घोषित होगा।

CHSE Odisha Board Plus Two Science Result 2020: ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने का तरीका

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट orissaresults.nic.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: नए पेज पर लॉग-इन करने के लिए अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

चरण 4: अब सबमिट बटन पर क्लिक करें और अपना परिणाम देखें।

चरण 5: छात्र रिजल्ट चेक करने के बाद भविष्य के लिए प्रिंटआउट कॉपी अपने पास रख लें।

+2 Science Result will be declared on 12th. August at 12.30 PM in CHSE(O) and the result will be available on https://t.co/4jIvMztTIK

— EducationOdisha (@SMEOdisha) August 11, 2020