CHSE Odisha +2 Result 2019 @chseodisha.nic.in LIVE Updates: ओडिशा बोर्ड का रिजल्ट आज

CHSE Odisha +2 Result 2019, Odisha Board CHSE 12th Plus Two Result 2019 date LIVE Updates: Council of Higher Secondary Education, Odisha आज 31 मई को Plus Two का रिजल्ट जारी कर सकता है। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in और orissaresults.nic.in. पर जारी किया जाएगा। इस साल कुल 3.69 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इस साल 2.35 लाख स्टूडेंट्स आर्ट्स में, 99,000 हजार स्टूडेंट्स साइंस में और 27,200 स्टूडेंट्स कॉमर्स में शामिल हुए थे। HSE Plus Two एग्जाम इस साल 7 मार्च से लेकर 30 मार्च तक चले थे। आपको बता दें कि पिछले साल 12वीं का रिजल्ट 19 मई को जारी किया गया था।

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर भी चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां क्लिक करके सीधे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट SMS से भी चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट SMS से चेक करने के लिए RESULT स्पेस OR12 स्पेस ROLL NUMBER टाइप करके 56263 पर भेज देना है। इसके बाद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा।