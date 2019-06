CHSE Odisha +2 Arts, Commerce Result 2019: Council of Higher Secondary Education (CHSE), Odisha 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी करने जा रही है। रिजल्ट 21 जून को जारी किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस को CHSE ओडिशा सेक्रेटरी लोपा मुद्रा ने बताया कि अभी तारीख कन्फर्म नहीं है लेकिन हम शुक्रवार 21 जून तक रिजल्ट जारी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए थे वह अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in और orissaresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे।

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट के अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट indiaresults.com पर भी चेक कर पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट SMS से भी देख पाएंगे। SMS से रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने फोन से एक मैसेज करना होगा। स्टूडेंट्स को अपने फोन से RESULT स्पेस देकर OR12 लिखकर अपना रोल नंबर डालकर 56263 पर सेंड कर देना है। मैसेज भेजने के कुछ देर बाद ही रिजल्ट आपके सामने होगा।

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hseodisha.nic.in या orissaresults.nic.in पर जाएं। वेबसाइट के होमपेज पर ‘CHSE Plus 2 Arts Result 2019 or CHSE Plus 2 Commerce Result 2019’ का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। यहां जरूरी डिटेल्स भर दें। डिटेल्स भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट करते ही रिजल्ट आपके सामने होगा। यहां क्लिक करके आप रेलवे से जुड़ी हर जानकारी अपने मोबाइल पर ले सकते हैं।

