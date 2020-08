CHSE Odisha +2 Commerce Result 2020 date and time: काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन (CHSE), ओडिशा बुधवार (19 अगस्त) को कक्षा 12 कॉमर्स स्ट्रीम के रिजल्‍ट जारी करने जा रहा है। जो छात्र इस वर्ष की 12वीं कॉमर्स की परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in और orissaresults.nic.in पर विजिट कर अपना रिजल्‍ट देख सकेंगे। शिक्षा मंत्री समीर रंजन दाश ने कहा कि वार्षिक कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्‍ट सुबह 11:30 बजे घोषित किया जाएगा।

The results of the annual +2 Commerce Exams conducted by the Council of Higher Secondary Education (CHSE), Odisha will be declared on August-19. The results will be published at 11:30 AM, said by Shri Samir Ranjan Dash, Hon’ble Minister, School and Mass Education, Odisha .

