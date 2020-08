CHSE 12th Arts Result 2020 date: जानिए कब आएगा ओडिशा बोर्ड प्लस 2 आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट

CHSE Odisha +2 Arts Result 2020 date and time: काउंसिल फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन (CHSE) ओडिशा Plus two 12वीं क्लास साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट जारी करने के बाद, अब आर्ट्स रिजल्ट 2020 घोषित करने की तैयारी में है। इस साल सीएचएसई प्लस 2 आर्ट्स स्ट्रीम के कुल 2,18,800 छात्र को परिणाम का इंतजार है। इन सभी छात्रों का इंतजार 05 सितंबर 2020 को खत्म होने वाला है। ओडिशा बोर्ड जल्द ही सीएचएसई की आधिकारिक वेबसाइट orissaresults.nic.in पर रिजल्ट जारी करने वाला है।

ओडिशा बोर्ड 12वीं क्लास कॉमर्स, आर्ट्स और वोकेशनल स्ट्रीम के परिणाम घोषित होने के बाद, छात्र एडमिट कार्ड पर दिए रोल नंबर, पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके मार्क्स चेक कर सकते हैं। दरअसल, पिछले महीने की शुरुआत में, राज्य सरकार ने अपने उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की लंबित परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, जो मूल रूप से 23 से 28 मार्च के बीच आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और वोकेशनल एजुकेशन के लिए निर्धारित थीं, क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों के उद्घाटन पर प्रतिबंध था।

पिछले साल कुल 70.26 फीसदी छात्र कॉमर्स स्ट्रीम में पास हुए थे, जबकि आर्ट्स में पास प्रतिशत 65.89 फीसदी था। परिणामों की घोषणा होने के बाद, हैवी ट्रेफिक के कारण वेबसाइट कुछ देर के लिए अनरिस्पोंसिव हो सकती है। ऐसे में छात्र घबराएं नहीं, कुछ देर के इंतजार के बाद दोबारा पेज रिफ्रेश करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स indiaresults.com और examresults.net पर भी स्कोरकार्ड चेक किया जा सकता है।

