CHSE 12th Result 2018: Odisha का रिजल्ट इतने बजे इन सभी वेबसाइट्स पर कर सकते हैं चेक

CHSE +2 Plus Two Result 2018, CHSE Odisha +2 12th Plus Two Result 2018, Orissa +2 Plus Two Result 2018: CHSE Result 2018, Council of Higher Secondary Education, CHSE Result 2018, Odisha plus two Arts Result 2018, CHSE plus two Commerce Result 2018 कल यानि 9 जून को जारी करेगा। CHSE board Odisha Result 2018, Odisha +2 Commerce Result 21018, CHSE +2 Arts Result 21018, CHSE Class 12th Arts Stream Result 2018, CHSE Class 12th Commerce Stream Result 2018 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट chseodisha.nic.in और orissaresults.nic.in पर जारी करेगा। रिजल्ट कल 10:30 बजे जारी किया जाएगा।

Council of Higher Secondary Education Board ने Odisha Class 12 examination 2018 6 मार्च से लेकर 28 मार्च तक कराए थे। स्टूडेंट्स अपना Odisha Result 2018, Odisha +2 Commerce Result 21018, CHSE +2 Arts Result 21018, CHSE Class 12th Arts Stream Result 2018 बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा examresults.net/odisha, results.nic.in, odisha.indiaresults.com इन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर भी चेक कर सकते हैं।

आपको बता दें कि ओडिशा बोर्ड ने 12वीं का साइंस का रिजल्ट 19 मई को जारी कर दिया था। इसमें 41 स्टूडेंट्स के 90 फीसदी से ज्यादा नंबर आए थे। वहीं 1,570 स्टूडेंट्स के 80 फीसदी से ज्यादा नंबर आए थे। वहीं कुल पासिंग परसेंटेज की बात करें तो ओडिशा बोर्ड का कुल पासिंग परसेंटेज 76.98 फीसदी रहा था। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा की स्थापना 1953 ओडिशा सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट के तहत की गई थी। बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन, ओडिशा का मुख्यालय कटक में है। साल 2017 में सीएचएसई 12वीं का रिजल्ट 31 मई को घोषित किया गया था। 2017 में 12वीं का कुल पास प्रतिशत 81.11 रहा था। लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से बेहतर रहा था। लड़कियों का पास प्रतिशत 82.36 और लड़कों का पास प्रतिशत 80.29 रहा था।

