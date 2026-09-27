छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार मेडिकल और डेंटल स्टूडेंट्स का मंथली स्टाइपेंड बढ़ाने वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गई है। राज्य सरकार ने PG मेडिकल और MDS स्टूडेंट्स के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उनके स्टाइपेंड को बढ़ा दिया है। सरकार का यह फैसला 1 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।

राज्य सरकार के इस फैसले के तहत PG मेडिकल और MDS छात्रों को अब हर महीने 85,050 रुपये से लेकर 93,996 रुपये तक स्टाइपेंड मिलेगा।

पीजी मेडिकल स्टूडेंट्स का नया स्टाइपेंड

बदले हुए स्टाइपेंड स्ट्रक्चर के तहत PG मेडिकल स्टूडेंट्स को अपने पहले साल में 67,500 रुपये से बढ़कर 85,050 रुपये प्रति महीना मिलेगा, जबकि दूसरे साल में मौजूदा 71,450 रुपये की जगह 90,027 रुपये मिलेंगे। तीसरे साल के स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड 74,600 रुपये से बढ़ाकर 93,996 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है।

पीजी डेंटल स्टूडेंट्स के लिए नया स्टाइपेंड

वहीं PG डेंटल स्टूडेंट्स के लिए पहले साल का स्टाइपेंड 53,500 रुपये से बढ़ाकर 85,050 रुपये कर दिया गया है जबकि सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को अब 56,700 रुपये की जगह 90,027 रुपये मिलेंगे। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को 93,996 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले उन्हें 59,200 रुपये मिलते थे।

नया फैसला 1 अक्टूबर से होगा लागू

राज्य सरकार के नोटिस के मुताबिक, PG और डेंटल रेजिडेंट्स के मंथली स्टाइपेंड में किए गए बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होंगे। यह बदलाव मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टरेट के एक प्रस्ताव के मुताबिक किया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ से पहले बिहार और आंध्र प्रदेश में भी इस साल पीजी मेडिकल और MDS स्टूडेंट का स्टाइपेंड बढ़ाया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ में पीजी मेडिकल और MDS स्टूडेंट का पुराना और नया स्टाइपेंड

कोर्स और वर्ष मौजूदा स्टाइपेंड संशोधित स्टाइपेंड PG मेडिकल (प्रथम वर्ष) ₹67,500 ₹85,050 PG मेडिकल (द्वितीय वर्ष) ₹71,450 ₹90,027 PG मेडिकल (तृतीय वर्ष) ₹74,600 ₹93,996 PG डेंटल (प्रथम वर्ष) ₹53,500 ₹85,050 PG डेंटल (द्वितीय वर्ष) ₹56,700 ₹90,027 PG डेंटल (तृतीय वर्ष) ₹59,200 ₹93,996

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