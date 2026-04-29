Chhattisgarh Board Class 10th Result 2026 LIVE Updates: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) आज, 29 अप्रैल 2026 को कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कल आधिकारिक रूप से CGBSE 10th Result 2026 की तारीख और समय की पुष्टि की थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, आज दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से CG Board 10th Result 2026 घोषित किया जाएगा। झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और सीजीबीएसई 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक यहां मिलेंगे।

CGBSE CG Board 10th 12th Result 2026 LIVE Update Link

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और cg.results.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। इसके अलावा छात्र DigiLocker ऐप, वेबसाइट और SMS के माध्यम से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

छात्रों को अपना सीजीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 देखने के लिए रोल नंबर की आवश्यकता होगी। रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड वेबसाइट पर लिंक सक्रिय कर दिया जाएगा।

छ्त्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 इन वेबसाइट्स पर चेक करें

cgbse.nic.in

cg.results.nic.in

results.digilocker.gov.in

education.indianexpress.com

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 ऐसे चेक करें

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in या cg.results.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “CG Board Class 10th Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।

छत्तीसगढ़ बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से 13 अप्रैल 2026 तक आयोजित की थीं, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक संपन्न हुई थीं।

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें रोल नंबर और अन्य जरूरी विवरण दर्ज करने होंगे। साथ ही, 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए रीचेकिंग और री-इवैल्यूएशन से जुड़ी जानकारी भी परिणाम घोषित होने के बाद जारी की जाएगी।

Live Updates