NEET UG 2023: टॉप-3 में जगह बनाने वाले पहले SC कैंडिडेट बने कौस्तव बाउरी, दलित फैक्टर पर कही बड़ी बात

बाउरी ने अपनी सफलता के लिए अपने माता-पिता के लगातार और समर्पित सहयोग को वजह बताई। 720 में से 716 के स्कोर के साथ उन्होंने अपने माता-पिता के प्रति आभार जताया और उनकी कठिनाइयों और दृढ़ता को महत्व दिया।

NEET परीक्षा में टॉप-3 रैंक पाने वाले चेन्नई के कौस्तव बाउरी (Kaustav Bauri)।

