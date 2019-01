KVS PRT, TGT Result 2018-2019: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने उन उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है जो पीआरएस और टीजीटी पदों के लिए साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट- kvsangathan.nic.in पर इस लिस्ट को देखा जा सकता है। टीजीटी पदों के लिए जारी की गई इंटरव्यू लिस्ट हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन विषयों के शिक्षकों के लिए है। केवीएस पीआरटी पदों के लिए साक्षात्कार 25 फरवरी, 2019 से 27 फरवरी, 2019 तक आयोजित करेगा। जबकि टीजीटी पदों के लिए साक्षात्कार 14 फरवरी, 2019 से शुरू होंगे और 21 फरवरी, 2019 तक चलेंगे।

KVS PRT, TGT Result 2018-2019: कैसे चेक करें इंटरव्यू लिस्ट

1. सबसे पहले केवीएस की अधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं।

2. इसके दायीं तरफ दी गई अनाउंसमेंट कॉलम पर जाएं। इसमें आपको नई नोटिफिकेशन दिखेंगी।

3. आपने जिस विषय और जिन पदों के लिए अप्लाई किया है, उस पर क्लिक करें। जैसे ‘List of candidates shortlisted for interview for the post of PRT in KVS against Advt. No. 14. (28-01-2019)’.

4. एक नई विंडो खुलेगी। इस पर डाउनोड पीडीएफ का विकल्प होगा।

5. इस पर क्लिक करें और पीडिएफ डाउनलोड कर लें।

6. आप भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंटआउट लेकर भी रख सकते हैं।

केवीएस ने 24 जनवरी 2019 को पीजीटी और टीजीटी (Misc.Category) के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने साक्षात्कार की तारीख, साक्षात्कार के लिए स्थान और आवंटित समय के बारे में जानने के लिए पूरी सूची डाउनलोड करें। साक्षात्कार से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट- kvsangathan.nic.in पर नजर रखें।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App