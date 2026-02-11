CGPSC SSE Admit Card 2026 at psc.cg.gov.in: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने राज्य सेवा परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया था, वे अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 239 पदों को भरा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 फरवरी 2026 को किया जाएगा, जबकि मुख्य परीक्षा जून 2026 में आयोजित होगी।

CGPSC State Services Exam 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

इवेंट तारीख प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी 10 फरवरी 2026 प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी 2026 मुख्य परीक्षा जून 2026 मेंस एडमिट कार्ड जून 2026

CGPSC Admit Card 2026 कैसे करें डाउनलोड ?

एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। इसे डाउनलोड करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “CGPSC State Services Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. नया पेज खुलेगा।

स्टेप 4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/एप्लिकेशन नंबर और जन्मतिथि/पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. एडमिट कार्ड डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लें

एडमिट कार्ड में दर्ज जरूरी जानकारी

उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी ध्यानपूर्वक जांच लें:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

आवेदन/पंजीकरण संख्या

परीक्षा चरण (Prelims/Mains)

परीक्षा तिथि और समय

परीक्षा केंद्र का पूरा पता

फोटो और हस्ताक्षर

यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो तुरंत आयोग से संपर्क करें।

परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाएं?

एडमिट कार्ड की प्रिंट कॉपी

वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आईडी/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस)

नीला या काला बॉल पेन

पासपोर्ट साइज फोटो (यदि निर्देश में उल्लेख हो)

परीक्षा केंद्र पर ये चीजें ले जाना सख्त मना

मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कैलकुलेटर, टैबलेट, लैपटॉप, नोट्स, किताबें, बैग, वॉलेट, बेल्ट, हेलमेट, धातु की वस्तुएं या कीमती सामान

CGPSC SSE 2026 परीक्षा पैटर्न

CGPSC राज्य सेवा परीक्षा तीन चरणों में आयोजित होती है:

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)

दो पेपर (जनरल स्टडीज)

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (Objective Type)

केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की

मुख्य परीक्षा (Mains)

वर्णनात्मक (Descriptive) प्रश्न

सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी

इंटरव्यू

अभ्यर्थी के व्यक्तित्व और प्रशासनिक योग्यता का मूल्यांकन

चयन प्रक्रिया और कटऑफ

प्रीलिम्स परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। अंतिम चयन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। आयोग द्वारा प्रत्येक चरण के बाद कटऑफ अलग से जारी की जाएगी।

महत्वपूर्ण निर्देश

परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से कम से कम 60 मिनट पहले पहुंचें और एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

CGPSC Admit Card 2026 FAQ

Q1. CGPSC SSE 2026 का एडमिट कार्ड कब जारी हुआ?

A. 10 फरवरी 2026 को जारी किया गया।

Q2. CGPSC प्रीलिम्स परीक्षा कब होगी?

A. 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

Q3. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

A. psc.cg.gov.in

Q4. यदि एडमिट कार्ड में गलती हो तो क्या करें?

A. तुरंत CGPSC हेल्पडेस्क या आधिकारिक संपर्क माध्यम से आयोग को सूचित करें।

Q5. क्या बिना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा?

A. नहीं, एडमिट कार्ड अनिवार्य है।

Q6. CGPSC 2026 में कुल कितने पद भरे जाएंगे?

A. कुल 239 पदों पर भर्ती की जाएगी।

