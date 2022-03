CGPSC Interview Admit Card 2022: CGPSC ने जारी किया यूनानी चिकित्सा अधिकारी इंटरव्यू का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

CGPSC Interview Admit Card 2022: CGPSC ने यूनानी मेडिकल ऑफिसर इंटरव्यू का एडमिट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एडमिट कार्ड और इंटरव्यू शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं।

CGPSC Interview Admit Card 2022: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने यूनानी मेडिकल ऑफिसर पदों पर भर्तियों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. अभ्यर्थी CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जारी एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू का आयोजन 30 मार्च 2022 को किया जाएगा।

जारी नोटिस के अनुसार इंटरव्यू के लिए योग्य अभ्यर्थियों को एक दिन पहले दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित रहना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू का आयोजन दूसरी पाली में दोहपर 1.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक चलेगा। इंटरव्यू कोरोना सुरक्षा दिशा-निर्देश के तहत आयोजित किया जाएगा।

बता दें कि यूनानी मेडिकल ऑफिसर के कुल 19 रिक्त पदों पर भर्तियां के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदन की प्रक्रिया 18 जनवरी 2022 से 16 फरवरी 2022 तक चली थी।

यह मांगी गई थी योग्यता

आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।

CGPSC Interview Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर दिए गए NOTIFICATION FOR INTERVIEW OF UNANI MEDICAL OFFICER-2022 (07-03-2022) INTERVIEW & DOCUMENT VERIFICATION SCHEDULE -UNANI MEDICAL OFFICER-2022 || DOWNLOAD INTERVIEW CALL LETTER AND REQUIRED PROFORMA पर क्लिक करें।

एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा।

अब उसे डाउनलोड करें।