CGBSE 10th, 12th Result Date, Time 2026 LIVE Updates: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 जारी करने वाला है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, सीजीबीएसई रिजल्ट 2026 मई के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। हालांकि, छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026 की सही तारीख की जानकारी बोर्ड नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही सामने आएगी।

पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 और छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 को एक ही दिन जारी किया जा सकता है। सीजीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और results.cg.nic.in के साथ-साथ DigiLocker के जरिए भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

कब हुई थी परीक्षाएं

इस साल CGBSE कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 21 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक चली थीं। दोनों कक्षाओं की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की गई थी। साथ ही प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए छात्रों को शुरुआत में अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया गया था।

पिछले साल कब आया था रिजल्ट?

साल 2025 में CGBSE ने 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के परिणाम 7 मई को घोषित किए थे। कक्षा 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से 24 मार्च 2025 के बीच हुई थी। इस परीक्षा में कुल 3,23,094 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 2,45,913 छात्र सफल रहे। 10वीं का कुल पास प्रतिशत 76.53 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

वहीं, कक्षा 12वीं में कुल 2,38,626 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 1,94,906 छात्र पास हुए थे। 12वीं का कुल पास प्रतिशत 81.87 प्रतिशत रहा था। कांकेर के अखिल सेन ने 2025 में कक्षा 12वीं में टॉप किया था।

CGBSE Result 2026 ऐसे चेक कर सकेंगे

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in या results.cg.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर CGBSE 10th Result 2026 / CGBSE 12th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट पर क्लिक करें।

स्टेप 5. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर प्रिंटआउट सुरक्षित रखें

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि रिजल्ट से जुड़ा कोई भी नया अपडेट तुरंत मिल सके।

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