Chhattisgarh Board CGBSE Class 10th, 12th Result 2026 LIVE Updates: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) 29 अप्रैल 2026 को सीजीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 और सीजीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 जारी करेगा। जिन छात्रों ने छत्तीसगढ़ हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, वह छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और सीजीबीएसई रिजल्ट 2026 डायरेक्ट लिंक यहां मिलेंगे।

छ्त्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट के अलावा education.indianexpress.com पर भी चेक किया जा सकता है।

कब और कौन जारी करेगा रिजल्ट

छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026 को राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बोर्ड मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी करेंगे। सीजीबीएसई रिजल्ट के साथ कुल पास प्रतिशत छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं टॉपर्स लिस्ट 2026, छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं टॉपर्स लिस्ट 2026, जिलेवार परिणाम, जेंडर वाइज रिजल्ट आदि जानकारी को भी जारी किया जाएगा।

कब हुई थी छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाएं

इस साल सीजीबीएई कक्षा 12 की परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। वहीं कक्षा 10 की परीक्षाएं 21 फरवरी से अप्रैल 13 तक संपन्न हुईं। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की गईं। छात्रों को प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए परीक्षा शुरू होने से पहले अतिरिक्त 15 मिनट भी दिए गए थे।

CGBSE 10th, 12th Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in या results.cg.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “CGBSE Class 10 Result 2026” या “CGBSE Class 12 Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

पिछले साल कैसा रहा था रिजल्ट

पिछले वर्ष CGBSE ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 7 मई 2025 को जारी किया था। वर्ष 2025 में बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च से 24 मार्च के बीच आयोजित हुई थीं। उस समय कुल पास प्रतिशत 76.53 फीसदी रहा था। कुल 3,23,094 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 2,45,913 छात्र सफल घोषित हुए थे।

छात्रों के लिए सलाह

इस बार भी लाखों छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद है कि रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखें।

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