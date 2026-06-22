CGBSE New Rules 2026-27: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। नए नियमों के तहत अब छात्रों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अलावा, स्कूलों में प्रवेश के लिए APAAR ID जरूरी कर दी गई है। वहीं, बोर्ड परीक्षाएं अब एक ही शैक्षणिक सत्र में दो बार आयोजित की जाएंगी।

75 प्रतिशत उपस्थिति अब होगी अनिवार्य

सीजीबीएसई द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, नियमित छात्र का दर्जा बनाए रखने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी होगी। यदि कोई छात्र निर्धारित उपस्थिति पूरी नहीं करता है तो उसे नियमित छात्र नहीं माना जाएगा।

ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में बोर्ड अधिकतम 10 प्रतिशत तक उपस्थिति में छूट दे सकता है, लेकिन इसके लिए वैध कारण और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

APAAR ID के बिना नहीं होगा एडमिशन

कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए अब APAAR ID अनिवार्य कर दी गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बिना APAAR ID के प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखना और प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।

साल में दो बार होंगी बोर्ड परीक्षाएं

छत्तीसगढ़ बोर्ड ने परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए एक ही शैक्षणिक सत्र में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। पहली बोर्ड परीक्षा फरवरी-मार्च 2027 में आयोजित होगी। दूसरी बोर्ड परीक्षा जून-जुलाई 2027 में कराई जाएगी। इस व्यवस्था से छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा और उन्हें अगले वर्ष का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

ये छात्र माने जाएंगे प्राइवेट कैंडिडेट

बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यदि कोई छात्र 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता है तो उसका नियमित प्रवेश रद्द किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में छात्र केवल प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में परीक्षा दे सकेगा। बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों की कक्षाओं में नियमित भागीदारी बढ़ेगी और पढ़ाई के प्रति गंभीरता आएगी।

पढ़ाई में गैप होने पर लागू होंगे नए नियम

सीजीबीएसई ने पढ़ाई में अंतराल (Gap Year) लेने वाले छात्रों के लिए भी नए नियम निर्धारित किए हैं। यदि पढ़ाई में केवल एक वर्ष का अंतर है, तो छात्र शपथ पत्र (Affidavit) जमा कर नियमित प्रवेश ले सकता है।

यदि पढ़ाई में दो वर्ष से अधिक का गैप है, तो नियमित प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसे छात्रों को केवल प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में परीक्षा देने की अनुमति होगी। बोर्ड का कहना है कि यह नियम नियमित शिक्षा प्रणाली में निरंतरता बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।

इन छात्रों को मिलेगा विशेष अवसर

जो छात्र जून-जुलाई में आयोजित दूसरी मुख्य परीक्षा पास करेंगे, उन्हें भी आगे की पढ़ाई जारी रखने का मौका मिलेगा। ऐसे छात्र परिणाम घोषित होने के 10 दिनों के भीतर संबंधित कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। यह व्यवस्था उन विद्यार्थियों के लिए राहत लेकर आई है जो पहली परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे लेकिन दूसरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए।