छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CGBSE), रायपुर ने मंगलवार (02 जून 2026) को हाई स्कूल (क्लास 10) और हायर सेकेंडरी (क्लास 12) की सप्लीमेंट्री परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। इस साल छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षा में जो स्टूडेंट सफल नहीं हुए थे और जिन्होंने इन सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था वह इस परीक्षा में उपस्थित हो सकते हैं और अपने रिजल्ट को सुधार सकते हैं।

8-22 जुलाई के बीच होंगी परीक्षा

CGBSE सप्लीमेंट्री एग्जाम 2026 की शुरुआत 8 जुलाई 2026 से होगी और 22 जुलाई तक यह परीक्षा चलेंगी। इस दौरान 10वीं की परीक्षा 21 जुलाई को और 12वीं की परीक्षा 22 जुलाई को समाप्त होंगी। एग्जाम सिंगल शिफ्ट में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित होंगे। 8 जुलाई को 12वीं कक्षा का हिंदी का पेपर होगा जबकि 10वीं का पहला पेपर 9 जुलाई को गणित का होगा।

छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा शेड्यूल

तारीख दिन सब्जेक्ट एवं कोड 08.07.2026 बुधवार हिंदी (010/810) 10.07.2026 शुक्रवार अंग्रेजी (020/820) 11.07.2026 शनिवार संस्कृत (030/830) 13.07.2026 सोमवार इतिहास (101), व्यवसाय अध्ययन (302), कृषि हेतु विज्ञान एवं गणित के तत्व (410), ड्राइंग एवं पेंटिंग (510), खाद्य एवं पोषण (610) 14.07.2026 मंगलवार मराठी (031/831), उर्दू (032/832), पंजाबी (033/833), सिंधी (034/834), बंगाली (035/835), गुजराती (036/836), तेलुगु (037/837), तमिल (038/838), मलयालम (039/839), कन्नड़ (041/841), ओड़िया (042/842) 15.07.2026 बुधवार भूगोल (102), भौतिकी (201) 16.07.2026 गुरुवार समाजशास्त्र (104) 17.07.2026 शुक्रवार राजनीति विज्ञान (103), रसायन विज्ञान (202), लेखाशास्त्र (301), फसल उत्पादन एवं उद्यानिकी (420), स्टिल लाइफ एवं डिज़ाइनिंग (520), शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्राथमिक उपचार (620) 18.07.2026 शनिवार मनोविज्ञान (105) 20.07.2026 सोमवार रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट (951), सूचना प्रौद्योगिकी (952), ऑटोमोबाइल सर्विस टेक्नीशियन (953), स्वास्थ्य सेवा (954), कृषि (955), मीडिया एवं मनोरंजन (956), दूरसंचार (957), बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (BFSI) (958), ब्यूटी एवं वेलनेस (959), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर (960) 21.07.2026 मंगलवार गणित (204/804) 22.07.2026 बुधवार कंप्यूटर एप्लीकेशन (151), भारतीय संगीत (161), ड्राइंग (162), नृत्य (163), स्टेनो टाइपिंग (164), कृषि [कला] (165), गृह विज्ञान [कला] (168), वाणिज्यिक गणित (169/869), औद्योगिक संगठन के मूल तत्व (332), जीवविज्ञान (203/803), अर्थशास्त्र (303), पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी, मत्स्य एवं कुक्कुट पालन (430), भारतीय कला का इतिहास (530), विज्ञान के तत्व (631)

छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का पूरा शेड्यूल