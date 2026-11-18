छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं 2027 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 12वीं की परीक्षाएं 12 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेंगी, जबकि 10वीं की परीक्षाएं 13 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी।

बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के लिए विषयवार परीक्षा कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। ऐसे में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपनी परीक्षा की तारीखों के अनुसार पढ़ाई की रणनीति बना सकते हैं।

CGBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा 2027 का टाइम टेबल

छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 13 मार्च 2027 से शुरू होंगी। पहले दिन तीसरी भाषा के पेपर आयोजित किए जाएंगे। इनमें संस्कृत, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया जैसे विषय शामिल हैं।

इसके बाद 16 मार्च को अंग्रेजी, 18 मार्च को सामाजिक विज्ञान और 20 मार्च को विज्ञान की परीक्षा होगी। हिंदी का पेपर 25 मार्च और गणित की परीक्षा 30 मार्च को आयोजित की जाएगी। वहीं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा 1 अप्रैल को होगी। 10वीं की आखिरी परीक्षा 5 अप्रैल को संगीत और ड्राइंग एंड पेंटिंग विषयों की होगी। ये परीक्षाएं दृष्टिबाधित और मूक-बधिर छात्रों के लिए निर्धारित हैं।

कक्षा 10वीं की विषयवार डेटशीट 2027

दिन दिनांक विषय एवं कोड शनिवार 13.03.2027 तृतीय भाषा: संस्कृत (090), मराठी (071), उर्दू (072), पंजाबी (073), सिंधी (074), बंगाली (075), गुजराती (076), तेलुगु (077), तमिल (078), मलयालम (079), कन्नड़ (081), उड़िया (082) मंगलवार 16.03.2027 द्वितीय भाषा: अंग्रेजी (080) गुरुवार 18.03.2027 सामाजिक विज्ञान (300) शनिवार 20.03.2027 विज्ञान (200) गुरुवार 25.03.2027 प्रथम भाषा: हिंदी (070) मंगलवार 30.03.2027 गणित (100) गुरुवार 01.04.2027 व्यावसायिक पाठ्यक्रम: ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग (901), इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (902), ऑटोमोबाइल सर्विस टेक्नीशियन (903), हेल्थ केयर (904), एग्रीकल्चर (905), मीडिया एंड एंटरटेनमेंट (906), टेलीकम्युनिकेशन (907), बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस [BFSI] (908), ब्यूटी एंड वेलनेस (909), इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर (910), अपैरल, मेड-अप्स एंड होम फर्निशिंग (911), कंस्ट्रक्शन (912), प्लंबिंग (913), पावर (914), टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी (915) सोमवार 05.04.2027 संगीत (161) (केवल दृष्टिबाधित छात्रों के लिए), ड्राइंग एवं पेंटिंग (162) (केवल मूक-बधिर छात्रों के लिए)

CGBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 का टाइम टेबल

कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 मार्च 2027 से शुरू होंगी। पहले दिन हिंदी का पेपर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 15 मार्च को राजनीति विज्ञान, रसायन विज्ञान, लेखाशास्त्र और अन्य विषयों की परीक्षा होगी। संस्कृत का पेपर 17 मार्च को निर्धारित किया गया है।

19 मार्च को जीव विज्ञान और अर्थशास्त्र की परीक्षा होगी, जबकि 24 मार्च को समाजशास्त्र का पेपर आयोजित किया जाएगा। गणित और कंप्यूटर एप्लीकेशन की परीक्षा 29 मार्च को होगी। इसके बाद 31 मार्च को अंग्रेजी, 3 अप्रैल को इतिहास और बिजनेस स्टडीज तथा 5 अप्रैल को भूगोल और भौतिक विज्ञान की परीक्षा होगी।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षा 6 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। वहीं, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं की परीक्षा 7 अप्रैल और मनोविज्ञान की परीक्षा 8 अप्रैल को होगी। इसके साथ ही 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी।

कक्षा 12वीं की विषयवार डेटशीट 2027

दिन दिनांक विषय एवं कोड शुक्रवार 12.03.2027 हिंदी (010/810) सोमवार 15.03.2027 राजनीति विज्ञान (103), रसायन शास्त्र (202), लेखाशास्त्र (301), फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र (420), स्टिल लाइफ एंड डिजाइनिंग (520), शरीर क्रिया विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा (620) बुधवार 17.03.2027 संस्कृत (030/830) शुक्रवार 19.03.2027 जीव विज्ञान (203/803), अर्थशास्त्र (303), पशुपालन, दुग्ध प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन (430), भारतीय कला का इतिहास (530), विज्ञान के तत्व (631) बुधवार 24.03.2027 समाजशास्त्र (104) सोमवार 29.03.2027 गणित (204/804), कंप्यूटर एप्लीकेशन [कला एवं वाणिज्य] (151), भारतीय संगीत (161), चित्रकला (162), नृत्य (163), स्टेनो टाइपिंग (164), कृषि [कला] (165), गृह विज्ञान [कला] (168), वाणिज्यिक गणित (169/869), औद्योगिक संगठन के तत्व (332) बुधवार 31.03.2027 अंग्रेजी (020/820) शनिवार 03.04.2027 इतिहास (101), व्यवसाय अध्ययन (302), कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व (410), ड्राइंग एवं पेंटिंग (510), आहार एवं पोषण (610) सोमवार 05.04.2027 भूगोल (102), भौतिक शास्त्र (201) मंगलवार 06.04.2027 रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट (951), इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (952), ऑटोमोबाइल सर्विस टेक्नीशियन (953), हेल्थ केयर (954), एग्रीकल्चर (955), मीडिया एंड एंटरटेनमेंट (956), टेलीकम्युनिकेशन (957), बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस [BFSI] (958), ब्यूटी एंड वेलनेस (959), इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर (960) बुधवार 07.04.2027 मराठी (031/831), उर्दू (032/832), पंजाबी (033/833), सिंधी (034/834), बंगाली (035/835), गुजराती (036/836), तेलुगु (037/837), तमिल (038/838), मलयालम (039/839), कन्नड़ (041/841), उड़िया (042/842) गुरुवार 08.04.2027 मनोविज्ञान (105)

सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक होंगी परीक्षाएं

छत्तीसगढ़ बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, कक्षा 10वीं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा शुरू होने से काफी पहले केंद्र पर पहुंचें।

छात्रों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के समय और अन्य जरूरी नियमों के लिए अपने एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी का पालन करना चाहिए।

प्राइवेट छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर क्या है निर्देश?

बोर्ड ने प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट परीक्षाओं को लेकर भी जरूरी निर्देश जारी किए हैं। स्वाध्यायी यानी प्राइवेट परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट परीक्षाएं उनके निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। जरूरत पड़ने पर ये परीक्षाएं छुट्टियों के दिन भी कराई जा सकती हैं।

छात्रों को अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख और समय की जानकारी के लिए संबंधित परीक्षा केंद्र के केंद्राध्यक्ष के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है।

छुट्टी होने पर भी आयोजित होंगी बोर्ड परीक्षाएं

छत्तीसगढ़ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि के दौरान अगर किसी दिन सार्वजनिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, तब भी परीक्षाएं पहले से जारी टाइम टेबल के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी।

ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी छुट्टी की घोषणा के आधार पर अपनी परीक्षा की तारीख को लेकर भ्रमित न हों और जारी डेटशीट के अनुसार ही अपनी तैयारी जारी रखें।

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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 26 और 27 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। बोर्ड के अनुसार, 26 दिसंबर को लेवल-3 यानी पीजीटी की परीक्षा होगी, जबकि 27 दिसंबर को लेवल-2 (TGT) और लेवल-1 (PRT) के पेपर आयोजित किए जाएंगे। तीनों परीक्षाओं का समय ढाई घंटे निर्धारित किया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।