CG Vyapam Pre B.Ed Result 2026: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 26 (Pre B.Ed Entrance Examination 2026) का परिणाम 17 जुलाई 2026 को घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने रिजल्ट के साथ मेरिट लिस्ट और फाइनल आंसर-की भी जारी कर दी है। सफल अभ्यर्थी अब आगामी बीएड प्रवेश एवं काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

कब आयोजित हुई थी परीक्षा

सीजी व्यापम द्वारा प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन 11 जून 2026 को किया गया था। परीक्षा के मूल्यांकन के बाद अब परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रवेश परीक्षा से जुड़ी प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।

ऑनलाइन उपलब्ध है स्कोरकार्ड

उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड की सहायता से आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन कर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड बीएड प्रवेश और काउंसलिंग के दौरान आवश्यक दस्तावेज होगा। इसलिए उम्मीदवार इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रखें और उसमें दर्ज सभी जानकारियों का मिलान अवश्य कर लें।

मेरिट लिस्ट और फाइनल आंसर-की भी जारी

छत्तीसगढ़ व्यापम ने प्री बीएड मेरिट लिस्ट 2026 पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की है। मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों के रोल नंबर, प्राप्तांक और रैंक शामिल हैं। इसी मेरिट के आधार पर बीएड प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके अलावा बोर्ड ने फाइनल आंसर-की भी जारी कर दी है, जिसके आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किया गया है।

CG Vyapam Pre B.Ed Result 2026 कैसे डाउनलोड करें?

रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें।

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. Results सेक्शन में Pre B.Ed Entrance Examination 2026 Result लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर स्कोरकार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

स्कोरकार्ड में ये विवरण जरूर जांचें

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित जानकारी का मिलान करें।

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

आवेदन संख्या

प्राप्त अंक

कुल अंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण

यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो उम्मीदवार तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें ताकि काउंसलिंग शुरू होने से पहले सुधार कराया जा सके।

रिजल्ट के बाद क्या है प्रक्रिया

रिजल्ट जारी होने के बाद योग्य उम्मीदवारों को सीजी व्यापम बीएड एडमिशन 2026 काउंसलिंग में हिस्सा लेना होगा। काउंसलिंग के दौरान मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और सीट उपलब्धता के आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे मेरिट लिस्ट, स्कोरकार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें।

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