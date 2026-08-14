CG Board 2nd Main Result 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE), रायपुर ने कक्षा 10वीं और 12वीं के सेकंड मेन/अवसर परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के नतीजे 14 अगस्त 2026 को घोषित किए। परीक्षा में शामिल विद्यार्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और बोर्ड के रिजल्ट पोर्टल के जरिए ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

यह परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए दूसरा मौका थी, जो मुख्य बोर्ड परीक्षा में निर्धारित विषयों में सफल नहीं हो पाए थे। रिजल्ट में विद्यार्थियों के विषयवार अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस की जानकारी दी गई है। रिजल्ट देखने के लिए विद्यार्थियों को अपना रोल नंबर और कैप्चा दर्ज करना होगा।

CG Board 10वीं, 12वीं 2nd Main Result 2026: कब हुई थी परीक्षा?

CGBSE ने कक्षा 10वीं की सेकंड मेन/अवसर परीक्षा 9 जुलाई से 21 जुलाई 2026 तक आयोजित की थी। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 जुलाई से 22 जुलाई 2026 तक हुई थी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थीं।

MP Board Class 10th Exam 2027 Time Table Direct Link

MP Board Class 12th Exam 2027 Time Table Direct Link

CG Board 2nd Main Result 2026: ऐसे चेक करें रिजल्ट

कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी नीचे बताए गए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले CGBSE की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर दिए गए Notice Board सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3. कक्षा 10वीं के लिए High School Results और कक्षा 12वीं के लिए Senior Secondary Results विकल्प चुनें।

स्टेप 4. अब अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।

स्टेप 5. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 6. स्क्रीन पर आपका CG Board 2nd Main Result 2026 दिखाई देगा।

स्टेप 7. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

रिजल्ट में इन डिटेल्स को जरूर करें चेक

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद विद्यार्थी अपनी मार्कशीट में दी गई जानकारी को ध्यान से जांच लें। इसमें मुख्य रूप से ये डिटेल्स शामिल होंगी:

विद्यार्थी का नाम

रोल नंबर

विषयवार अंक

कुल अंक

क्वालिफाइंग स्टेटस

CGBSE के अनुसार किसी विषय में पास होने के लिए कम से कम 33 प्रतिशत अंक हासिल करना जरूरी है। रिजल्ट में किसी तरह की गलती मिलने पर विद्यार्थी अपने स्कूल या CGBSE से संपर्क कर सकते हैं।

क्या है CG Board 2nd Main Exam?

CGBSE की सेकंड मेन या अवसर परीक्षा विद्यार्थियों को मुख्य बोर्ड परीक्षा के बाद एक और मौका देती है। इसका उद्देश्य उन विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा देने का अवसर देना है जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे।

इस रिजल्ट के बाद सफल होने वाले विद्यार्थी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। खासकर कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए यह रिजल्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनके उच्च शिक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

ऑनलाइन रिजल्ट है प्रोविजनल

विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन रिजल्ट तत्काल जानकारी के लिए है। मूल मार्कशीट और अन्य आधिकारिक दस्तावेज संबंधित स्कूल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। इसलिए ऑनलाइन रिजल्ट की कॉपी को सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा।

CG Board 2nd Main Result 2026: छात्रों के लिए महत्वपूर्ण

जिन विद्यार्थियों ने CGBSE 10वीं या 12वीं की सेकंड मेन परीक्षा दी थी, वे अब बिना किसी देरी के अपना रिजल्ट चेक कर लें। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद विषयवार अंकों और पास/क्वालिफाई स्टेटस की जांच जरूर करें। आगे की पढ़ाई या प्रवेश प्रक्रिया के लिए जरूरी दस्तावेजों को भी समय पर तैयार रखें।