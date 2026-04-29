CGBSE Chhattisgarh Board 12th Result 2026 LIVE Updates: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) की ओर से कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा आज यानी 29 अप्रैल 2026 को दोपहर 2:30 बजे की जाएगी। रिजल्ट की घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बोर्ड मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। इस साल जिन छात्रों ने छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।
Chhattisgarh Board 10th 12th Result 2026 LIVE Updates Link
छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और सीजीबीएसई रिजल्ट 2026 डायरेक्ट लिंक यहां मिलेंगे। छ्त्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट के अलावा education.indianexpress.com पर भी चेक किया जा सकता है।
CGBSE CG 10th Result 2026 LIVE Updates Link
इस साल सीजीबीएई कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। पेपर का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक था। पिछले साल सीजीबीएसई कक्षा 12 का परिणाम 7 मई, 2025 को दोपहर 3:30 बजे घोषित किया गया था।
CGBSE 10th, 12th Result 2026 ऐसे करें चेक
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in या results.cg.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “CGBSE Class 10 Result 2026” या “CGBSE Class 12 Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026 के साथ ही Jansatta.com/education पर अन्य बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जैसे CBSE Board 12th Result 2026, Jharkhand Board 12th Result 2026, ICSE Board Result 2026, TS SSC Result 2026 की लाइव अपडेट यहां मिलेगी।
results.cg.nic.in, CGBSE CG Board 10th Result 2026 LIVE: रिजल्ट में क्या मिलेगी जानकारी
रिजल्ट में विषयवार अंक, कुल अंक, पास/फेल स्थिति और डिवीजन की जानकारी दी जाएगी। छात्रों को सलाह है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसकी एक प्रिंट कॉपी भी सुरक्षित रखें।
results.cg.nic.in, CGBSE CG Board 10th Result 2026 LIVE: कैसे चेक करें रिजल्ट
CGBSE 12वीं रिजल्ट 2026 आज घोषित होने जा रहा है। छात्र अपने परिणाम ऑनलाइन मोड में चेक कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर की आवश्यकता होगी। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर रिजल्ट लिंक एक्टिव किया जाएगा। छात्र वहां लॉगिन कर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
results.cg.nic.in, CGBSE CG Board 10th Result 2026 LIVE: आज जारी होगा रिजल्ट
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) आज 29 अप्रैल 2026 को कक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट दोपहर 2:30 बजे घोषित किया जाएगा। राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बोर्ड मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिणाम जारी करेंगे। इस घोषणा का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं। परीक्षा में शामिल छात्र आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, इसलिए छात्रों को अपना रोल नंबर पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है।