CGBSE Chhattisgarh Board 12th Result 2026 LIVE Updates: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) की ओर से कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा आज यानी 29 अप्रैल 2026 को दोपहर 2:30 बजे की जाएगी। रिजल्ट की घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव बोर्ड मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। इस साल जिन छात्रों ने छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in और results.cg.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।

Chhattisgarh Board 10th 12th Result 2026 LIVE Updates Link

छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और सीजीबीएसई रिजल्ट 2026 डायरेक्ट लिंक यहां मिलेंगे। छ्त्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइट के अलावा education.indianexpress.com पर भी चेक किया जा सकता है।

CGBSE CG 10th Result 2026 LIVE Updates Link

इस साल सीजीबीएई कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। पेपर का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक था। पिछले साल सीजीबीएसई कक्षा 12 का परिणाम 7 मई, 2025 को दोपहर 3:30 बजे घोषित किया गया था।

CGBSE 10th, 12th Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in या results.cg.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “CGBSE Class 10 Result 2026” या “CGBSE Class 12 Result 2026” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2026 के साथ ही Jansatta.com/education पर अन्य बोर्ड एग्जाम रिजल्ट जैसे CBSE Board 12th Result 2026, Jharkhand Board 12th Result 2026, ICSE Board Result 2026, TS SSC Result 2026 की लाइव अपडेट यहां मिलेगी।

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