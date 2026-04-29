Chhattisgarh Board CGBSE 10th, 12th toppers list 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर ने कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई। हालांकि रिजल्ट 1 घंटे की देरी से जारी हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिणाम जारी करने के साथ ही इस साल के टॉपर्स के नाम का भी ऐलान कर दिया गया। कक्षा 10वीं में इस साल 3 स्टूडेंट संयुक्त रूप से टॉपर रहे हैं जबकि 12वीं में जिज्ञासु वर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया है।
टॉपर्स को मिलेगा 1.5 लाख का कैश प्राइज
छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा परिणाम 2026 जारी होने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने स्टेट में टॉप किया है उन्हें सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इस बार टॉप करने वाले छात्रों को (प्रथम स्थान) को 1.5 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा।
छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026: कक्षा 10वीं के टॉपर्स की सूची
|रैंक
|छात्र/छात्रा का नाम
|अंक
|प्रतिशत
|जिला
|1
|संध्या नायक
|594
|99%
|महासमुंद
|1
|पारिरानी प्रधान
|594
|99%
|महासमुंद
|1
|अंशुल शर्मा
|594
|99%
|मुंगेली
|2
|रिया केशरवानी
|593
|98.83%
|कबीरधाम
|2
|रानू सिद्धिमयी साहू
|593
|98.83%
|महासमुंद
|2
|रेनुका प्रधान
|593
|98.83%
|महासमुंद
|2
|दिपांशी बौद्ध
|593
|98.83%
|रायपुर
|2
|नंदिता देवांगन
|593
|98.83%
|मुंगेली
|3
|कल्पना यादव
|592
|98.67%
|रायपुर
|4
|साहिल बरेट
|591
|98.50%
|दुर्ग
|4
|आदित्य बानू
|591
|98.50%
|रायपुर
छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026: टॉपर्स सूची
|रैंक
|छात्र/छात्रा का नाम
|अंक प्रतिशत
|1
|जिज्ञासु वर्मा
|98.60%
|2
|ओम्नी
|98.20%
|3
|कृष महंत
|97.80%
|4
|रिया साहू
|97.60%
|4
|शहनाज परवीन
|97.60%
|4
|ताहिरा खान
|97.60%
|5
|कुसुमलता बिप्रे
|97.40%
|5
|हेमलता साहू
|97.40%
|5
|ओमकार कैव्रत
|97.40%
|5
|आशा यादव
|97.40%
पिछले साल (2025) के 10वीं क्लास के टॉपर्स
|रैंक
|नाम
|मार्क्स/प्रतिशत
|1
|इशिका बाला, नमन कुमार खूटियां
|99.17%
|2
|लिव्यांश देवंगन
|99%
|3
|रिया केवट, हेमलता पटेल, तिपेश प्रसाद यादव
|98.83%
|4
|अविनाश कुमार साहू, जयेंद्र जायसवाल, प्रवीण प्रजापति, जीवन समदर
|98.67%
|5
|कालिंदी पटेल, मेधा चंद्रा, जतिन कुमार नरेति, युवराज
|98.50%
|6
|कंचन बाला, सौरभ, वैष्णवी देवंगन, प्रिंसी चंद्रकार, आरती भोज, नमन कुमार ठाकुर, साई संजना, कोमल यादव, पायल, धीमन वर्मन, देवड गौड़े, प्रियंका मुचाकी
|98.33%
|7
|भावना साहू, सिया साहु, रिया देवंगन, सिरमन कश्यप, आयुष कुमारी, पूर्णिमा, अनुष्का सिंह
|98.17%
|8
|योगांत देशमुख, साक्षी अग्रवाल, भावना सोनकार, केतन साहु, खुशबु सेन, पूर्वी साहू, अंशु पटेल, नयन मंडल, स्तुति पांडे, अंकित कुमार यादव, हर्षिता सिंह, जितेंद्र, पूजा चौहान, संजना
|98%
|9
|ध्रुव साहू, समीर साहु, नूतन वर्मा, बिट्टू कुशवाहा, मौली चंद्रकार, महक, योगिता वर्मा, वर्षा प्रियदर्शनी परिदा, उत्कर्ष केशवानी, अदिति देवंगन, उपेंद्र साहू, डिंपल, आस्था केशवानी, गगन सिंह, रौनित चौहान, राम शीला, करनी टोप्पो, रितु, भूमिका रजवाड़े
|97.84%
|10
|भूमिका साहू, हिरामणी वर्मा, आदित्या प्रताप सिंह, राम सोनी, अंजलि साहू, नेहा चक्रधारी, राधिका, भाविक द्विवेदी, निखिल कुमार, गीतिका वर्मा, शुभम देवंगन, संदेश करंगा, वंदना सिंह
|97.67%
छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2025: कक्षा 12वीं के टॉपर्स
|रैंक
|नाम
|मार्क्स/प्रतिशत
|1
|अखिल सेन
|98.20%
|2
|श्रुति मंगतानी
|97%
|3
|वैशाली साहू
|97.20%
|4
|हिमेश कुमार यादव, लुभी साहू
|97.00%
|5
|निशा एक्का, पल्लवी वर्मा
|96.80%
|6
|कृतिका यादव
|96.60%
|7
|धनेष्वरी यादव, रुचिका साहू
|96.40%
|8
|तरंग अग्रवाल, सौम्या अग्रवाल
|96.2
|9
|कृति यादव, कृष्ण पंचवाणी, रुचि कल्याणी, खुशी देवंगन
|96.00%
|10
|ग्रेसी साहु , ऋतु साहु, भूमिका देवगंन
|95.80%