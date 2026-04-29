Chhattisgarh Board CGBSE 10th, 12th toppers list 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर ने कक्षा 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। रिजल्ट की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई। हालांकि रिजल्ट 1 घंटे की देरी से जारी हुआ। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिणाम जारी करने के साथ ही इस साल के टॉपर्स के नाम का भी ऐलान कर दिया गया। कक्षा 10वीं में इस साल 3 स्टूडेंट संयुक्त रूप से टॉपर रहे हैं जबकि 12वीं में जिज्ञासु वर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया है।

टॉपर्स को मिलेगा 1.5 लाख का कैश प्राइज

छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा परिणाम 2026 जारी होने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने स्टेट में टॉप किया है उन्हें सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। इस बार टॉप करने वाले छात्रों को (प्रथम स्थान) को 1.5 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा।

छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026: कक्षा 10वीं के टॉपर्स की सूची

रैंकछात्र/छात्रा का नामअंकप्रतिशतजिला
1संध्या नायक59499%महासमुंद
1पारिरानी प्रधान59499%महासमुंद
1अंशुल शर्मा59499%मुंगेली
2रिया केशरवानी59398.83%कबीरधाम
2रानू सिद्धिमयी साहू59398.83%महासमुंद
2रेनुका प्रधान59398.83%महासमुंद
2दिपांशी बौद्ध59398.83%रायपुर
2नंदिता देवांगन59398.83%मुंगेली
3कल्पना यादव59298.67%रायपुर
4साहिल बरेट59198.50%दुर्ग
4आदित्य बानू59198.50%रायपुर

छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026: टॉपर्स सूची

रैंकछात्र/छात्रा का नामअंक प्रतिशत
1जिज्ञासु वर्मा98.60%
2ओम्नी98.20%
3कृष महंत97.80%
4रिया साहू97.60%
4शहनाज परवीन97.60%
4ताहिरा खान97.60%
5कुसुमलता बिप्रे97.40%
5हेमलता साहू97.40%
5ओमकार कैव्रत97.40%
5आशा यादव97.40%

पिछले साल (2025) के 10वीं क्लास के टॉपर्स

रैंकनाममार्क्स/प्रतिशत
1इशिका बाला, नमन कुमार खूटियां99.17%
2लिव्यांश देवंगन99%
3रिया केवट, हेमलता पटेल, तिपेश प्रसाद यादव98.83%
4अविनाश कुमार साहू, जयेंद्र जायसवाल, प्रवीण प्रजापति, जीवन समदर98.67%
5कालिंदी पटेल, मेधा चंद्रा, जतिन कुमार नरेति, युवराज98.50%
6कंचन बाला, सौरभ, वैष्णवी देवंगन, प्रिंसी चंद्रकार, आरती भोज, नमन कुमार ठाकुर, साई संजना, कोमल यादव, पायल, धीमन वर्मन, देवड गौड़े, प्रियंका मुचाकी98.33%
7भावना साहू, सिया साहु, रिया देवंगन, सिरमन कश्यप, आयुष कुमारी, पूर्णिमा, अनुष्का सिंह98.17%
8योगांत देशमुख, साक्षी अग्रवाल, भावना सोनकार, केतन साहु, खुशबु सेन, पूर्वी साहू, अंशु पटेल, नयन मंडल, स्तुति पांडे, अंकित कुमार यादव, हर्षिता सिंह, जितेंद्र, पूजा चौहान, संजना98%
9ध्रुव साहू, समीर साहु, नूतन वर्मा, बिट्टू कुशवाहा, मौली चंद्रकार, महक, योगिता वर्मा, वर्षा प्रियदर्शनी परिदा, उत्कर्ष केशवानी, अदिति देवंगन, उपेंद्र साहू, डिंपल, आस्था केशवानी, गगन सिंह, रौनित चौहान, राम शीला, करनी टोप्पो, रितु, भूमिका रजवाड़े97.84%
10भूमिका साहू, हिरामणी वर्मा, आदित्या प्रताप सिंह, राम सोनी, अंजलि साहू, नेहा चक्रधारी, राधिका, भाविक द्विवेदी, निखिल कुमार, गीतिका वर्मा, शुभम देवंगन, संदेश करंगा, वंदना सिंह97.67%

छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट 2025: कक्षा 12वीं के टॉपर्स

रैंकनाममार्क्स/प्रतिशत
1अखिल सेन98.20%
2श्रुति मंगतानी97%
3वैशाली साहू97.20%
4हिमेश कुमार यादव, लुभी साहू97.00%
5निशा एक्का, पल्लवी वर्मा96.80%
6कृतिका यादव96.60%
7धनेष्वरी यादव, रुचिका साहू96.40%
8तरंग अग्रवाल, सौम्या अग्रवाल96.2
9कृति यादव, कृष्ण पंचवाणी, रुचि कल्याणी, खुशी देवंगन96.00%
10ग्रेसी साहु , ऋतु साहु, भूमिका देवगंन95.80%