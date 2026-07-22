देश में नीट पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बतौर अग्निवीर सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (GD) और राइफलमैन (GD) के पदों पर 50 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है। यह जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से लोकसभा में दी गई थी।

अग्निवीरों को रोजगार के अवसर देगा यह फैसला

संसद के मानसून सत्र के बीच 21 जुलाई 2026 को लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा लिखित जवाब में यह जानकारी दी गई। इस फैसले का उद्देश्य अग्निवीरों को सेवा समाप्ति के बाद बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। नई नीति के तहत BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB सहित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और Assam Rifles की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह फैसला भविष्य में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

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राज्य सरकारें भी देंगी विशेष आरक्षण

केंद्र सरकार की इस घोषणा के साथ-साथ कई राज्य सरकारों जैसे हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने अपनी पुलिस व अन्य सुरक्षा सेवाओं में भी अग्निवीरों के लिए विशेष आरक्षण और आयु सीमा में छूट का ऐलान किया है। यह जानकारी भी नित्यानंद राय के लिखित जवाब में दी गई। सरकार की इस घोषणा के बाद पूर्व अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में 50 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। CAPF भर्ती में यह आरक्षण लागू होगा। साथ ही असम राइफल की भर्ती भी इसी दायरे में होगी। CRPF, BSF, CISF, ITBP, SSB में भर्ती पर यह नियम लागू रहेगा।

फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा में मिलेगा लाभ

गृह मंत्रालय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को ऊपर दिए गए सुरक्षाबलों के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और लिखित परीक्षा से भी छूट मिलेगी। यानी उनकी भर्ती प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक आसान बनाया गया है। बता दें कि अग्निवीरों की भारतीय सेना में सेवा 4 साल के लिए रहेगी और उसके बाद यह आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा। अग्निवीरों की भर्ती के पहला बैच का कार्यकाल इस साल के आखिर तक पूरा होगा।

UPSC ने भर्ती और एग्जाम में किए सुधारों से 2014 से अब तक 78 हजार से अधिक उम्मीदवारों को किया अपॉइंट

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने चयन प्रक्रिया को अधिक आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने के मकसद से भर्ती और एग्जाम में कई सुधार किए हैं। आयोग के मुताबिक, UPSC ने 2014 से अब तक अलग-अलग सरकारी नौकरियों में 78,394 कैंडिडेट की भर्ती में मदद की है। साथ ही एग्जाम और अपॉइंटमेंट प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…