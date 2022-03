CBSE Class 10th Term 1 Result 2022: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने कक्षा 10वीं के पहले टर्म की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार बोर्ड ने आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी करने की जगह स्कूलों में छात्रों का रिजल्ट और स्कोरकार्ड मेल किया है।‌ सभी छात्र CBSE Class 10th Term 1 Result 2022 अपने स्कूल में पता कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बोर्ड द्वारा आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है।

बोर्ड द्वारा पहले टर्म की परीक्षा नवंबर और दिसंबर 2021 में आयोजित की गई थी। जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि बोर्ड परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जा रही है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, सीबीएसई 10वीं की टर्म 2 की परीक्षा 26 अप्रैल 2022 से शुरू होगी और 24 मई 2022 को खत्म होगी, वहीं 12वीं की टर्म 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू होंगी और 15 जून 2022 को खत्म होंगी। जिसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा।

Live Updates

CBSE board has announced the CBSE term 1 result 2022 on March 11 through schools: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 11 मार्च को कक्षा दसवीं के टर्म 1 की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। छात्र संबंधित स्कूल से जाकर अपना स्कोर कार्ड ले सकते हैं।