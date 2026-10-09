CBSE Special Examination 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने पश्चिम एशिया के देशों में परीक्षा देने वाले कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की जाएंगी। यह परीक्षा उन पात्र विद्यार्थियों के लिए है, जो पश्चिम एशिया में बने हालात के कारण मार्च-अप्रैल में निर्धारित कुछ परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके थे।

सीबीएसई के अनुसार, स्पेशल परीक्षा के एडमिट कार्ड 12 अक्टूबर 2026 से डाउनलोड किए जा सकेंगे। जिन विद्यार्थियों ने इन परीक्षाओं के लिए अपनी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) जमा की है, उन्हें निर्धारित लॉगिन के जरिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। बोर्ड ने विषयवार परीक्षा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है।

CBSE 12th Special Exam 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण तारीख डेटशीट जारी 9 अक्टूबर 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू 12 अक्टूबर 2026 परीक्षा शुरू 23 अक्टूबर 2026 अंतिम परीक्षा 28 अक्टूबर 2026 परीक्षा का समय सामान्यतः सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in

CBSE Special Exam Date Sheet 2026: विषयवार पूरा शेड्यूल

सीबीएसई की स्पेशल परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए विषयवार तारीखें नीचे दी गई हैं। कुछ विषयों की परीक्षा अवधि तीन घंटे से कम है, इसलिए अपने विषय का समय एडमिट कार्ड और आधिकारिक डेटशीट से जरूर जांचें।

तारीख विषय परीक्षा का समय 23 अक्टूबर 2026 पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एप्लाइड मैथमेटिक्स सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे 24 अक्टूबर 2026 साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे 24 अक्टूबर 2026 फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे 26 अक्टूबर 2026 बायोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, मल्टीमीडिया सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे 26 अक्टूबर 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे 27 अक्टूबर 2026 होम साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज, कंप्यूटर साइंस सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे 28 अक्टूबर 2026 इंग्लिश कोर सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे

CBSE Special Exam Admit Card 2026: 12 अक्टूबर से डाउनलोड करें

सीबीएसई के मुताबिक, स्पेशल परीक्षा के एडमिट कार्ड 12 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध होंगे। उम्मीदवार उसी लॉगिन विवरण का इस्तेमाल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, जिसका उपयोग उन्होंने परीक्षा के लिए अपनी जानकारी और LOC जमा करते समय किया था।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद विद्यार्थियों को इन बातों की जांच करनी चाहिए:

अपना नाम और अन्य व्यक्तिगत जानकारी

विषय का नाम और विषय कोड

परीक्षा की तारीख और समय

परीक्षा केंद्र का विवरण

बोर्ड की ओर से दिए गए जरूरी निर्देश

अगर एडमिट कार्ड में कोई गलती दिखाई देती है, तो विद्यार्थी अपने स्कूल या संबंधित सीबीएसई कार्यालय से संपर्क करें।

क्यों आयोजित हो रही है स्पेशल परीक्षा?

पश्चिम एशिया में बने हालात के कारण मार्च और अप्रैल 2026 में निर्धारित कुछ परीक्षाएं नहीं हो सकी थीं। इसी वजह से सीबीएसई ने प्रभावित और पात्र कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया है।

इस परीक्षा के लिए बोर्ड ने संबंधित विद्यार्थियों से पहले LOC के माध्यम से जानकारी जमा कराई थी। घोषित डेटशीट उन्हीं उम्मीदवारों पर लागू होगी, जिन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित विषयों के लिए अपनी जानकारी दर्ज कराई है।

CBSE Special Exam Date Sheet 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें?

विद्यार्थी नीचे दिए गए स्टेप्स से डेटशीट देख सकते हैं:

स्टेप 1. सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. परीक्षा से संबंधित नोटिस या सर्कुलर सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. “Date Sheet for Class XII: Special Examinations for West Asia – 2026” शीर्षक वाला नोटिस खोजें।

स्टेप 4. डेटशीट के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5. PDF डाउनलोड करके अपने विषय की तारीख और परीक्षा का समय जांचें।

स्टेप 6. एडमिट कार्ड उपलब्ध होने पर निर्धारित लॉगिन से उसे डाउनलोड करें।

CBSE Special Exam Date Sheet 2026 PDF