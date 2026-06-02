केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर ‘साइबर अटैक’ की कोशिश की गई है। बोर्ड की ओर से मंगलवार को एक बयान जारी कर यह बताया गया कि हमारे पोर्टल पर गलत इरादे वाले लोगों ने साइबर अटैक की बौछार करके सर्विस में रुकावट डालने की कोशिश की है, लेकिन हमारा सिस्टम पहले से ऐसे अटैक को झेलने के लिए तैयार था। बोर्ड ने कहा है कि स्टूडेंट्स बिना किसी समस्या के अपना सबमिशन जमा कर सकते हैं।

8 हजार से अधिक यूजर्स को सपोर्ट कर रहा सिस्टम

बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने 2 जून 2026, मंगलवार से री-इवैल्यूएशन पोर्टल को खोल दिया था। पहले ये पोर्टल 29 मई को और फिर उसके बाद 1 जून को खुलना था, लेकिन इसमें देरी की वजह से इसे 2 जून को ओपन कर दिया गया। बोर्ड ने बताया है कि 2 जून को शाम 3 बजे तक 16 हजार से अधिक स्टूडेंट्स ने अपने सबमिशन पूरे कर लिए हैं। बोर्ड ने बताया कि हमारा सिस्टम अभी 8 हजार से अधिक यूजर्स को सपोर्ट कर रहे है।

कैसे हुआ साइबर अटैक?

बोर्ड की ओर से बताया गया है कि री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर सबसे हालिया एक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो हुआ उसमें 2 मिनट के अंदर पोर्टल पर 1.5 मिलियन हिट्स आए और 1 लाख से अधिक बार बिना इजाजत फाइल एक्सेस करने की कोशिश हुई, लेकिन हमने स्टूडेंट्स के फ़ीडबैक के आधार पर अपने प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाया है, जिसमें प्रोसेस को और आसान और आसान बनाने के लिए सेशन की टाइम लिमिट बढ़ाना भी शामिल है।