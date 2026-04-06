CBSE Result Date Time 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 11 मार्च 2026 को समाप्त कर दी हैं, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। ऐसे में अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। इस बार बोर्ड के नए पैटर्न (दो बोर्ड परीक्षा प्रणाली) लागू होने के बाद रिजल्ट की तारीखों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

कब आएगा CBSE 10वीं, 12वीं का रिजल्ट?

मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले ट्रेंड के आधार पर सीबीएसई कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 को अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में और सीबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 को मई के दूसरे सप्ताह तक घोषित किए जाने की संभावना है। पहले CBSE दोनों कक्षाओं के रिजल्ट एक साथ मई के दूसरे सप्ताह में जारी करता था, लेकिन नई व्यवस्था के बाद अब दोनों के नतीजे अलग-अलग जारी किए जाएंगे।

कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना परिणाम देख सकेंगे

cbse.gov.in

results.cbse.nic.in

cbseresults.nic.in

DigiLocker

UMANG ऐप

CBSE 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 2026 ऑनलाइन कैसे देखें

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर दिख रहे विकल्पों “Class X 2026 Results” या “Class XII 2026 Results” से अपनी कक्षा के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड ID दर्ज करें और सबमिट करें।

स्टेप 4. अब आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।

स्टेप 5. भविष्य के लिए रिजल्ट की कॉपी सेव या प्रिंट कर लें।

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