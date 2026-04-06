CBSE Result Date Time 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 11 मार्च 2026 को समाप्त कर दी हैं, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल 2026 तक चलेंगी। ऐसे में अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। इस बार बोर्ड के नए पैटर्न (दो बोर्ड परीक्षा प्रणाली) लागू होने के बाद रिजल्ट की तारीखों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
कब आएगा CBSE 10वीं, 12वीं का रिजल्ट?
मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले ट्रेंड के आधार पर सीबीएसई कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 को अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में और सीबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट 2026 को मई के दूसरे सप्ताह तक घोषित किए जाने की संभावना है। पहले CBSE दोनों कक्षाओं के रिजल्ट एक साथ मई के दूसरे सप्ताह में जारी करता था, लेकिन नई व्यवस्था के बाद अब दोनों के नतीजे अलग-अलग जारी किए जाएंगे।
कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट?
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना परिणाम देख सकेंगे
cbse.gov.in
results.cbse.nic.in
cbseresults.nic.in
DigiLocker
UMANG ऐप
CBSE 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 2026 ऑनलाइन कैसे देखें
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. होम पेज पर दिख रहे विकल्पों “Class X 2026 Results” या “Class XII 2026 Results” से अपनी कक्षा के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड ID दर्ज करें और सबमिट करें।
स्टेप 4. अब आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
स्टेप 5. भविष्य के लिए रिजल्ट की कॉपी सेव या प्रिंट कर लें।
CBSE Board Class 10th, 12th Result 2026 LIVE: 12वीं का रिजल्ट कब
CBSE Class 12 Result 2026 के मई के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना है। चूंकि 12वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल तक चलेंगी, इसलिए मूल्यांकन प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। बोर्ड कॉपियों की जांच के बाद रिजल्ट तैयार करेगा। छात्र अपना परिणाम रोल नंबर और स्कूल कोड की मदद से ऑनलाइन देख सकेंगे। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है।
CBSE Board Class 10th, 12th Result 2026 LIVE: इस साल जल्दी जारी होगा रिजल्ट
CBSE Class 10 Result 2026 इस बार पहले जारी हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 10वीं का रिजल्ट अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। नई दो-एग्जाम प्रणाली लागू होने के कारण बोर्ड जल्दी परिणाम घोषित कर सकता है। हालांकि, अभी तक CBSE ने आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। छात्रों को सलाह है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें।
CBSE Board Class 10th, 12th Result 2026 LIVE: कब जारी होगा रिजल्ट
CBSE Board Result 2026 का इंतजार लाखों छात्रों को है। Class 10 और Class 12 की परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं और अब छात्रों की नजर रिजल्ट डेट पर टिकी है। पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखें तो CBSE आमतौर पर मई के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी करता रहा है, लेकिन इस बार नए एग्जाम सिस्टम के कारण बदलाव संभव है। छात्र सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट और DigiLocker पर नजर बनाए रखें, ताकि रिजल्ट जारी होते ही तुरंत चेक कर सकें।