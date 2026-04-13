CBSE 10th, 12th Result Date Time 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 अब समाप्त हो गई है। 10वीं की परीक्षा 11 मार्च को समाप्त हो गई थी, जबकि 12वीं की परीक्षा 9 अप्रैल 2026 तक चली। ऐसे में अब लाखों छात्र और प्रमुखों की नजरें रिजल्ट डेट पर टिकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कक्षा 10वीं का रिजल्ट अप्रैल में ही जारी किया जा सकता है, जिसकी संभावित तारीख अप्रैल को तीसरा सप्ताह है।

कब आएगा CBSE 10वीं, 12वीं का रिजल्ट 2026?

मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले वर्षों के ट्रेंड के अनुसार सीबीएसई बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 अप्रैल के तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी हो सकता है। सीबीएसई बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 मई 2026 के दूसरे सप्ताह तक आने की संभावना है। इस बार बोर्ड की दो-टर्म परीक्षा प्रणाली लागू होने के कारण दोनों कक्षाओं के रिजल्ट अलग-अलग तारीखों पर जारी किए जा सकते हैं।

कहां देखें CBSE रिजल्ट 2026?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र इन प्लेटफॉर्म्स पर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे।

cbse.gov.in

results.cbse.nic.in

cbseresults.nic.in

DigiLocker

UMANG ऐप

ऐसे करें CBSE Result 2026 चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. “Class X 2026 Results” या “Class XII 2026 Results” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्म तिथि और एडमिट कार्ड ID दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. मार्कशीट डाउनलोड करें या प्रिंट निकाल लें।

पासिंग मार्क्स और ग्रेस पॉलिसी

छात्रों को सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं में पास होने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है और जरूरत पड़ने पर CBSE द्वारा ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते हैं।

DigiLocker से ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट

सीबीएसई रिजल्ट 2026 जारी होते ही डिजिटल मार्कशीट भी उपलब्ध होगी।

स्टेप 1. DigiLocker ऐप/वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. मोबाइल नंबर या आधार से लॉगिन करें।

स्टेप 3. “CBSE” सेक्शन में जाकर मार्कशीट डाउनलोड करें

सीबीएसई बोर्ड रीचेकिंग और कंपार्टमेंट परीक्षा प्रक्रिया

रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र री-इवैल्यूएशन/रीचेकिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं और एक या दो विषय में फेल होने पर कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प मिलेगा।

इस बार क्या है खास?

नई परीक्षा प्रणाली के तहत स्किल-बेस्ड प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है, जिसमें डिजिटल मार्कशीट और ऑनलाइन एक्सेस पर ज्यादा फोकस किया गया है। बोर्ड द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है।

सीबीएसई बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट

सीबीएसई इस बार रिजल्ट SMS और IVRS के जरिए भी उपलब्ध करा सकता है और स्कूलों को डिजिटल मार्कशीट वेरिफिकेशन सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड संभालकर रखें, क्योंकि रिजल्ट चेक करने में इसकी जरूरत पड़ेगी।

Live Updates