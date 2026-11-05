केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से की गई घोषणा के मुताबिक, शीतकालीन क्षेत्रों (Winter-bound Schools) में स्थित स्कूलों में ये प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट असेसमेंट और इंटरनल असेसमेंट 9 नवंबर से 19 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी।

CBSE ने इस संबंध में स्कूलों को जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल घोषित कार्यक्रम केवल विंटर-बाउंड स्कूलों पर लागू होगा। नियमित शैक्षणिक सत्र वाले स्कूलों के लिए अलग से सर्कुलर जारी किया जाएगा।

CBSE प्रैक्टिकल परीक्षा 2026-27: महत्वपूर्ण जानकारी

विवरण CBSE की ओर से जारी निर्देश प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीखें 9 नवंबर से 19 दिसंबर 2026 लागू होने वाले स्कूल शीतकालीन अवकाश वाले स्कूल बाहरी परीक्षक और पर्यवेक्षक नियुक्ति की आवश्यकता होने पर स्कूलों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से संपर्क करना होगा। फोटो जमा करना प्रत्येक बैच की एक ग्रुप फोटो CBSE की ओर से उपलब्ध कराए गए ऐप लिंक के माध्यम से अपलोड करनी होगी। नियमित शैक्षणिक सत्र वाले स्कूल CBSE की ओर से अलग सर्कुलर जारी किया जाएगा।

सीबीएसई ने स्कूलों को दिए जरूरी निर्देश

बोर्ड ने सभी संबंधित स्कूलों को परीक्षा प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत स्कूलों को विद्यार्थियों की अंतिम सूची तैयार करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल उन्हीं विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिले जिनके नाम बोर्ड की ऑनलाइन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) में दर्ज हैं। इसके अलावा स्कूलों को कुछ जरूरी निर्देशों का पालन करना होगा जो इस प्रकार है:-

जहां आवश्यक हो बाहरी परीक्षकों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना होगा।

प्रैक्टिकल परीक्षाएं, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा।

कक्षा 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में समय पर भेजनी होंगी।

परीक्षा और मूल्यांकन के दौरान प्रत्येक बैच की एक ग्रुप फोटो CBSE की ओर से उपलब्ध कराए गए ऐप लिंक के माध्यम से अपलोड करनी होगी।

नियमित स्कूलों की डेटशीट कब होगी जारी?

CBSE ने जो शेड्यूल जारी किया है वह विंटर बाउंड स्कूलों के लिए है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 9 नवंबर से 19 दिसंबर तक का कार्यक्रम केवल शीतकालीन क्षेत्रों के स्कूलों के लिए है। नियमित शैक्षणिक सत्र वाले CBSE से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट के लिए अलग सर्कुलर जारी किया जाएगा। इसलिए नियमित सत्र वाले स्कूलों के विद्यार्थियों को अपने स्कूल और CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले निर्देशों का इंतजार करना होगा।

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दो महीने के इंतजार के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने गुरुवार (05 नवंबर 2026) को यूपीएससी सीएसई मेन्स 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। 21 से 30 अगस्त, 2026 तक आयोजित की गई परीक्षा में जो कैंडिडेट उपस्थित हुए थे वह इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर विजिट करें। यहां पढ़ें पूरी खबर…