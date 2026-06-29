सीबीएसई की मूल्यांकन प्रक्रिया पर सबसे पहले सवाल खड़े करने वाले दिल्ली के छात्र वेदांत श्रीवास्तव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, रविवार को वेदांत ने सोशल मीडिया पर अपने री-इवैल्यूएशन रिजल्ट की जानकारी साझा की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि री-इवैल्यूएशन परिणाम में उनके सिर्फ 2 मार्क्स बढ़े हैं और फिजिक्स के पेपर में तो कोई नंबर नहीं बढ़ा है। वेदांत के इस दावे पर अब बोर्ड ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बोर्ड ने वेदांत के दावे को “तथ्यों के हिसाब से गलत” और “सरासर झूठ” बताकर खारिज कर दिया है। बोर्ड का कहना है कि वेदांत के कुल मार्क्स में 11 नंबरों की बढ़ोतरी हुई है।

बोर्ड ने वेदांत के दावे किए खारिज

वेदांत के आरोपों पर जवाब देते हुए बोर्ड ने कहा है कि उसके (वेदांत) फिजिक्स थ्योरी के मार्क्स 35 से बढ़कर 44 हो गए, जबकि मैथ्स में 46 से 47 और कंप्यूटर साइंस में उसके नंबर्स 61 से बढ़कर 62 हो गए हैं। बोर्ड ने एक तरह से वेदांत के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने रविवार को ये कहा था कि उसके री-इवैल्यूएशन रिजल्ट में सिर्फ 2 नंबर बढ़े हैं जबकि बोर्ड का दावा है कि उसके 11 नंबर बढ़े हैं।

CBSE की आंसर-शीट में गड़बड़ी की शिकायत करने वाले वेदांत का री-इवैल्यूएशन रिजल्ट जारी, फिजिक्स में नहीं बढ़े मार्क्स

छात्र ने बोर्ड पर फिर किया पलटवार

सीबीएसई ने जो मार्क्स में बढ़ोतरी होने का दावा किया है उस पर वेदांत ने फिर से पलटवार किया है। बोर्ड की प्रतिक्रिया को लेकर वेदांत ने कहा कि फिजिक्स में 9 मार्क्स की बढ़ोतरी का जो दावा बोर्ड की ओर से किया गया है वह री-इवैल्यूएशन प्रोसेस का नतीजा बिल्कुल नहीं था बल्कि यह नंबर उस वक्त बढ़े थे जब बोर्ड की ओर से गलत आंसर शीट की जगह मेरी सही आंसर शीट दी गई थी और उसके बाद जो सुधार हुआ था।

वेदांत ने अपनी X पोस्ट में लिखा है, “नमस्ते @cbseindia29, फिजिक्स में जिस 9 मार्क्स की बढ़ोतरी की आप बात कर रहे हैं वह री-इवैल्यूएशन प्रोसेस से नहीं बढ़ा था, वे मेरे असली मार्क्स हैं जो आप लोगों ने मुझे पहले नहीं दिए क्योंकि आपने मेरी आंसर शीट बदल दी थी। री-इवैल्यूएशन रिजल्ट में 2 मार्क्स बढ़े हैं—CS और मैथ्स में 1-1 मार्क्स बढ़ा है।”

क्या है पूरा विवाद?

बता दें कि यह विवाद सबसे पहले मई में शुरू हुआ था जब वेदांत ने गलत आंसर शीट मिलने का दावा किया था जिसके बाद देशभर से छात्रों ने अपनी आंसर शीट की डिमांड कर दी थी। वेदांत के सवाल खड़े करने के बाद ही सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम पर देशभर बहस छिड़ गई थी। बाद में बोर्ड ने अपनी गलती को माना था और वेदांत समेत सभी छात्रों को सही आंसर शीट उन्हें उपलब्ध कराई थी। उसी वक्त सही आंसर शीट मिलने के बाद वेदांत के 9 नंबर फिजिक्स सब्जेक्ट में बढ़े थे। सही आंसर शीट मिलने के बाद वेदांत ने री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन री-इवैल्यूएशन के रिजल्ट में उसके सिर्फ 2 नंबर बढ़े।