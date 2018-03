CBSE Paper Leak: विसलब्लोअर की तलाश में जुटी पुलिस, गूगल से मांगी जानकारी

CBSE पेपर लीक मामले की दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच-पड़ताल जारी है। इसी बीच पुलिस उस विसलब्लोअर की तलाश में भी जुटी है जिसने CBSE चेयरपर्सन को परीक्षा से कई घंटे पहले ही एक वॉर्निंग ईमेल भेजा था। क्राइम ब्रांच ने इस ईमेल के बारे में गूगल से जवाब मांगा है। यह मेल जीमेल आईडी से भेजा गया था और इसमें हाथ से लिखे प्रश्नपत्रों की तस्वीरें भी अटैच थीं। 10वीं की गणित और 12वीं की इकोनॉमिक्स बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। इस मामले की जांच के संबंध में पुलिस ने गूगल से भी सहयोग मांगा है।

आपको बता दें चेयरपर्सन को ईमेल के अलावा, CBSE को 23 मार्च को एक अज्ञात सूत्र से फैक्स के जरिए भी पेपर लीक होने और मामले में विक्की नाम एक शख्स के संलिप्त होने की जानकारी मिली थी। इसके अलावा CBSE को 26 मार्च 2018 को राउज़ एवेन्यू स्थित अपनी एकेडमिक यूनिट पर भी बिना पते वाला एक अज्ञात लिफाफा डिलिवर हुआ। इस लिफाफे में 12वीं की अर्थशास्त्र परीक्षा के प्रश्न पत्र के उत्तरों की हस्तलिखित 4 शीट्स मौजूद थीं और उसके साथ ही 4 मोबाइल नंबर भी थे। CBSE ने यह सारी जानकारी पुलिस को दी गई शिकायत में बताई हैं। इतनी चेतावनी मिलने के बाद भी पेपर रद्द नहीं करने को लेकर CBSE की आलोचना हो रही है।

#CBSEPaperLeak: Crime Branch has sought reply from Google about the email that was sent to CBSE chairperson. A mail was sent to the chairperson from a Gmail ID with images of handwritten questions papers

