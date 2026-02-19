CBSE Class 12 Physics Exam 2026: Question Paper Pattern: सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं, जिसमें दूसरा पेपर 20 फरवरी को फिजक्स सब्जेक्ट का है। पिछले वर्ष हुई आयोजित प्रश्नपत्रों के विश्लेषण के आधार पर सीबीएसई कक्षा 12वीं फिजिक्स परीक्षा का पैटर्न काफी संतुलित और कॉन्सेप्ट आधारित देखने को मिला है। बोर्ड ने इस बार भी एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों पर विशेष जोर दिया है, जिसमें थ्योरी के साथ-साथ न्यूमेरिकल और केस-स्टडी प्रश्न शामिल रहे। तो देर न करते हुए जान लीजिए प्रश्नपत्र पैटर्न, सवालों के प्रकार और बेहतर अंक लाने के टिप्स।

सीबीएसई फिजिक्स प्रश्नपत्र पैटर्न

सीबीएसई फिजिक्स का प्रश्नपत्र कुल 70 अंकों का होता है, जबकि 30 अंक प्रैक्टिकल के लिए निर्धारित हैं। लिखित परीक्षा में आमतौर पर निम्न प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं:

1 अंक के ऑब्जेक्टिव/एमसीक्यू प्रश्न

2 और 3 अंक के शॉर्ट आंसर प्रश्न

4 और 5 अंक के लांग आंसर प्रश्न

केस स्टडी आधारित प्रश्न (4–5 अंक)

आंतरिक विकल्प (Internal Choice) लगभग सभी सेक्शनों में

पेपर में सेक्शन A से E तक प्रश्न विभाजित होते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की जांच की जाती है, जबकि लंबे प्रश्नों में डेरिवेशन, डायग्राम और न्यूमेरिकल पर जोर रहता है।

सवालों के प्रकार

Section A: 16 वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQs) और ‘Assertion-Reasoning’ आधारित प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक)।

Section B: 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न (Very Short Answer – प्रत्येक 2 अंक)।

Section C: 7 लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer – प्रत्येक 3 अंक)।

Section D: 2 केस स्टडी आधारित प्रश्न (Case Study based – प्रत्येक 4 अंक)।

Section E: 3 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer – प्रत्येक 5 अंक)।

किन अध्यायों से ज्यादा प्रश्न?

विश्लेषण के अनुसार इन यूनिट्स से अपेक्षाकृत अधिक प्रश्न पूछे गए:

विद्युत धारा और चुंबकत्व (Current Electricity, Magnetism)

विद्युत चुंबकीय प्रेरण (EMI)

ऑप्टिक्स (Ray Optics & Wave Optics)

आधुनिक भौतिकी (Modern Physics)

सेमीकंडक्टर

न्यूमेरिकल प्रश्न अधिकतर करेंट इलेक्ट्रिसिटी, EMI और ऑप्टिक्स से पूछे गए।

सवालों के प्रकार

डायग्राम आधारित प्रश्न – रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आदि से।

डेरिवेशन – लेंस मेकर फॉर्मूला, एम्पीयर सर्किटल लॉ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आदि।

न्यूमेरिकल – फॉर्मूला आधारित, स्टेप मार्किंग के साथ।

रीजन-असर्शन (Assertion-Reason) – कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए।

केस स्टडी – पैराग्राफ आधारित विश्लेषणात्मक प्रश्न।

सीबीएसई 12वीं फिजिक्स परीक्षा में अच्छे अंक लाने के टिप्स

एनसीईआरटी को प्राथमिकता दें- सीबीएसई के अधिकांश प्रश्न सीधे NCERT के ‘In-text’ उदाहरणों और ‘Exercise’ से प्रेरित होते हैं। इसे कम से कम 3 बार हल करें।

डेरिवेशन याद करने की बजाय समझें- स्टेप्स साफ लिखें, यूनिट और डायग्राम जरूर बनाएं और उन्हें बिना देखे लिखने का अभ्यास करें।

न्यूमेरिकल में यूनिट न भूलें- फिजिक्स में बिना न्यूमेरिकल्स के अच्छे अंक नहीं मिल सकते। फॉर्मूला चार्ट बनाएं और उसे अपने स्टडी टेबल के सामने लगाएं।

डायग्राम साफ और लेबल सहित बनाएं- ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर्स में साफ-सुथरे डायग्राम और ग्राफ बनाने से प्रेजेंटेशन स्कोर बढ़ता है।

टाइम मैनेजमेंट- पहले ऑब्जेक्टिव और छोटे प्रश्न हल करें, फिर लंबे प्रश्न।

रिवीजन के दौरान पिछले वर्ष के प्रश्नपत्र हल करें- पैटर्न समझने में मदद मिलती है।

महत्वपूर्ण निर्देश

नेगेटिव मार्किंग नहीं: बोर्ड परीक्षा में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं कटते, इसलिए सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें।

स्टेप मार्किंग: सीबीएसई ‘स्टेप मार्किंग’ फॉलो करता है। यदि आपको पूरा न्यूमेरिकल नहीं आता, तो केवल फॉर्मूला और दिया गया डेटा लिखने पर भी आपको आधे से एक अंक मिल सकता है।

Jansatta Education Expert Conclusion

सीबीएसई फिजिक्स कक्षा 12वीं का प्रश्नपत्र संतुलित और कॉन्सेप्ट-आधारित होता है। यदि विद्यार्थी नियमित अभ्यास, एनसीईआरटी पर मजबूत पकड़ और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर ध्यान दें, तो 90+ अंक प्राप्त करना संभव है। विशेषज्ञों के अनुसार, समझ आधारित तैयारी ही सफलता की कुंजी है।