केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2020-21 सत्र के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक का सिलेबस 30 प्रतिशत कम कर दिया है। बोर्ड ने संशोधित कोर्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसमें कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान से जनसंख्या, लोकतांत्रिक अधिकार, भारत में खाद्य सुरक्षा आदि चैप्टर। 10वीं के भूगोल और इतिहास विषयों से कई चैप्टर और कक्षा 11वीं के राजनीति विज्ञान से नागरिकता, राष्ट्रवाद एवं धर्मनिरपेक्षता, भारत में स्थानीय निकाय का विकास आदि पाठ जबकि 12वीं से समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार से संबंध समेत अन्य चैप्टर हटा गए हैं। COVID-19 महामारी के कारण लिए गए इस फैसले के बाद सीबीएसई पाठ्यक्रम कम करने को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। अब केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी तरफ से सफाई दी है।

दरअसल, सीबीएसई के सिलेबस से 30 प्रतिशत की कटौती में कुछ चैप्टरों को हटाने पर तमाम बड़ी पार्टियों ने अपत्ति जाहिर की है। इनमें दिल्ली के शिक्षा मंत्री व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो तथा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर और सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी भी शामिल हैं। मनीष सिसोदिया ने कुछ अध्यायों को हटाने का औचित्य और बोर्ड से ‘बहुत मजबूत’ कारण मांगा है। उन्होंने कहा, ‘मैं 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम को कम करने के सीबीएसई के फैसले का समर्थन करता हूं, लेकिन सिलेबस में जिस तरह से कटौती की गई है, उसे लेकर मेरी आशंकाएं और चिंताएं हैं।’ सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, “महामारी का उपयोग करते हुए, मोदी सरकार भारत की विविधता, बहुलता, लोकतंत्र आदि से निपटने वाले वर्गों को हटा रही है जो हमारे उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम से संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखते हैं।”

1/3 I was going to congratulate @DrRPNishank on reducing the CBSE students’ course-load, till i saw what they’re deleting: https://t.co/DQKboUeJ6k So children of Std.X will no longer learn about ‘democracy &diversity’, ‘gender, religion &caste’, ‘popular struggles& movements’…

ममता बनर्जी ने भी बोर्ड के इस कदम पर हैरानी जताते हुए ट्विट किया कि, ‘इस बात को जानकर हैरानी हुई है कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान सीबीएसई कोर्स कम करने के लिए नागरिकता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता और विभाजन को हटा दिया है। हम कड़ाई से इसका विरोध करते हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारत सरकार से यह अपील करते हैं कि इन महत्वपूर्ण विषयों को किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जाना चाहिए।’ वहीं शशि थरूर ने ट्वीट किया कि ‘मैं पहले मंत्री को सीबीएसई का सिलेबस घटाने के लिए बधाई देने वाला था, लेकिन फिर मैंने देखा कि इन लोगों ने क्या हटाया है।’ उन्होंने 10वीं क्लास से लोकतंत्र, लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौती, धर्म, जाति जैसे विषय और 11वीं 12वीं के राष्ट्रवाद-सेक्युलरिज्म, बंटवारे और पड़ोसियों के साथ संबंध का पाठ को हटाने पर आपत्ति जताई है।

Shocked to know that the Central Govt has dropped topics like Citizenship, Federalism, Secularism & Partition in the name of reducing CBSE course during #COVIDCrisis.

We strongly object to this & appeal @HRDMinistry, GoI to ensure these vital lessons aren’t curtailed at any cost. https://t.co/pkBaVI4VKM

