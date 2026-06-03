सीबीएसई बोर्ड के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर चल रहे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को चेयरपर्सन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया था। साथ ही सरकार ने सीनियर IAS ऑफिसर प्रशांत सीताराम लोखंडे को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया था। साथ ही वरुण भारद्वाज को बोर्ड का नया सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था।

कौन हैं प्रशांत सीताराम लोखंडे?

AGMUT कैडर के 2001 बैच के IAS ऑफिसर लोखंडे प्रशांत देश के सबसे बड़े स्कूल एजुकेशन बोर्ड में से एक में टेक्निकल और मैनेजमेंट-फोकस्ड एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं। सिविल सर्विस में आने से पहले उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (BE) की डिग्री पूरी की और बाद में NITIE मुंबई से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया।

लोखंडे प्रशांत सीताराम की पोस्टग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मुंबई से हुई है। 1963 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग (NITIE) के तौर पर शुरू हुए इस इंस्टीट्यूट को 2023 में IIM में बदल दिया गया।

CBSE के OSM सिस्टम में कई खामियां, दूसरे देशों में कैसे चेक होती हैं कॉपियां?

वहीं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जिसे पहले पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था भारत की जानी-मानी पब्लिक यूनिवर्सिटी में से एक है। 1949 में बनी इस यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में ग्रेजुएट दिए हैं।

2001 में चुने गए IAS ऑफिसर

अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लोखंडे 2001 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में शामिल हुए और तब से AGMUT कैडर और केंद्र सरकार में कई सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर रहे हैं। उनका अपॉइंटमेंट ऐसे समय में हुआ है जब CBSE एग्जाम और इवैल्यूएशन सिस्टम में सुधार लागू कर रहा है, जिसमें हाल ही में शुरू किया गया ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रोसेस भी शामिल है।

एक सदस्यीय कमेटी करेगी OSM मामले की जांच

बता दें कि सरकार ने मंगलवार को राहुल सिंह और हिमांशु गुप्ता के ट्रांसफर का ऑर्डर जारी करने के साथ ही OSM सर्विस की जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी। यह एक सदस्यीय कमेटी पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। कमेटी को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन एस राधा चौहान हेड करेंगी। यह कमेटी सीबीएसई बोर्ड के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़े मामले की जांच करेगी।