केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 9वीं क्लास से तीन भाषाओं का पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने 16 मई 2026, शनिवार को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोर्ड की अधिसूचना के मुताबिक, 1 जुलाई 2026 से 9वीं क्लास से तीन भाषाओं का पढ़ना अनिवार्य होगा जिसमें दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, लेकिन 10वीं बोर्ड एग्जाम में तीसरी भाषा के पेपर से छूट दी गई है। तीसरी भाषा का असेसमेंट सिर्फ स्कूल तक सीमित रहेगा।

स्कूलों को दे दिया गया निर्देश

बोर्ड के सर्कुलर के मुताबिक, 9वीं-10वीं क्लास के स्टूडेट्स को तीन भाषाएं पढ़ाने को लेकर स्कूलों को भी दिशानिर्देश दे दिए गए हैं। बोर्ड ने साफ किया है कि भाषा शिक्षा अब NCERT के नए पाठ्यकर्म के अनुसार कराई जाएगी। बोर्ड ने कहा, ‘1 जुलाई 2026 से, क्लास 9वीं के लिए, तीन भाषाओं (R1, R2, R3) की पढ़ाई जरूरी होगी, जिनमें से कम से कम दो भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए।’ बोर्ड ने अलग-अलग भाषाओं के कॉम्बिनेशन (R1, R2, R3) चुनने का विकल्प दिया है।