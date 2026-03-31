केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं की सेकंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) सबमिशन को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने साफ कहा है कि LOC प्रक्रिया के दौरान स्कूल केवल निर्धारित परीक्षा शुल्क ही ले सकते हैं, इसके अलावा कोई अन्य फीस (जैसे ट्यूशन फीस) लेना नियमों के खिलाफ है।

ट्यूशन फीस मांगने पर सीबीएसई सख्त

सीबीएसई को मिली शिकायतों के अनुसार कुछ स्कूल LOC सबमिशन के दौरान छात्रों से तीन महीने की ट्यूशन फीस मांग रहे थे। इस पर बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह से अवैध है और तुरंत बंद किया जाए। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि कोई स्कूल अनधिकृत फीस वसूलता पाया गया तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

केवल परीक्षा शुल्क ही मान्य

बोर्ड के अनुसार लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रक्रिया में सिर्फ परीक्षा शुल्क ही वैध है। इसे किसी अन्य फीस से लिंक नहीं किया जा सकता। सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे इस नियम का सख्ती से पालन करें।

LOC प्रक्रिया के तीन चरण

बोर्ड ने LOC प्रक्रिया को तीन चरणों में बांटा है:

पहला चरण: बिना कोई फीस लिए LOC भरना (संभावित छात्रों की संख्या तय करने के लिए)

दूसरा चरण: छात्र अपने विषय या विवरण में बदलाव कर सकते हैं (इस दौरान परीक्षा शुल्क देना होगा)

तीसरा चरण: अंतिम संशोधन/वापसी की प्रक्रिया (यहां भी परीक्षा शुल्क लागू होगा)

परीक्षा छोड़ने पर क्या होगा?

सीबीएसई सर्कुलर के अनुसार, यदि कोई छात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद सेकंड बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होता है, तो उसके मुख्य परीक्षा के अंक ही अंतिम परिणाम के लिए मान्य होंगे।

मई 2026 में होगी सेकंड बोर्ड परीक्षा

सीबीएसई के नए ‘टू बोर्ड एग्जाम पॉलिसी’ के तहत कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा मई 2026 में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के जरिए छात्र अधिकतम तीन विषयों में अपने अंक सुधार सकते हैं।

किसने जारी किया निर्देश?

यह सर्कुलर सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पहले जारी निर्देशों को दोहराते हुए सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।