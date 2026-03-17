CBSE Class 10, 12 Exam 2026 Evaluation: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की कॉपियों की जांच कर रहे शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी जानकारी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करना सख्त रूप से प्रतिबंधित है।

CBSE के अनुसार, हाल ही में सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट और कमेंट्स सामने आए हैं जिनमें कॉपी जांच प्रक्रिया को लेकर भ्रामक या तथ्यहीन जानकारी साझा की जा रही है। इससे छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ सकता है।

मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय

बोर्ड ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन एक गोपनीय प्रक्रिया है और इसे सख्त नियमों के तहत संचालित किया जाता है, जिसमें बोर्ड ने शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वे कॉपी जांच के दौरान पूरी गोपनीयता बनाए रखें और पेशेवर आचरण का पालन करें।

CBSE ने कहा, “मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय है और इसमें शामिल शिक्षकों को किसी भी सार्वजनिक मंच पर इससे जुड़ी जानकारी, अनुभव या राय साझा करने की अनुमति नहीं है।”

अफवाह फैलाने वालों पर हो सकती है कार्रवाई

CBSE ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग भी बोर्ड परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ी गलत जानकारी फैला रहे हैं जो इस प्रक्रिया से जुड़े ही नहीं हैं।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि, सीबीएसई के नाम का गलत इस्तेमाल करना, सीबीएसई का लोगो या भवन की तस्वीरों का उपयोग करके भ्रम फैलाना और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी गलत जानकारी साझा करना जैसे सभी मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

छात्रों और अभिभावकों के लिए CBSE की सलाह

CBSE ने छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा और मूल्यांकन से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारी केवल CBSE की आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत संचार माध्यमों के जरिए ही जारी की जाएगी।