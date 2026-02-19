केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने बोर्ड परीक्षाओं 2026 के बीच सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और फर्जी खबरों को लेकर सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की है। बोर्ड ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रशासन से अपील की है कि वे प्रश्नपत्र लीक या फर्जी पेपर से जुड़ी किसी भी अप्रमाणित जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उसे आगे साझा करें।

17 फरवरी 2026 से शुरू हुई सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं

सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी हैं। इस वर्ष कक्षा 10 में कुल 25,08,319 छात्र (14,08,546 छात्र और 10,99,773 छात्राएं) परीक्षा दे रहे हैं। वहीं, कक्षा 12 में कुल 18,59,551 छात्र (10,27,552 छात्र और 8,31,999 छात्राएं) शामिल हो रहे हैं।

बोर्ड के अनुसार, कक्षा 10 की परीक्षा 83 विषयों के लिए 8,075 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है, जिसमें कक्षा 12 की परीक्षा 120 विषयों के लिए 7,574 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है।

सोशल मीडिया पर फर्जी प्रश्नपत्रों से सावधान

CBSE ने चेतावनी दी है कि कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रश्नपत्र लीक होने या कथित प्रश्नपत्र वायरल होने जैसी झूठी खबरें फैला सकते हैं। बोर्ड के मुताबिक, ऐसी भ्रामक सूचनाएं छात्रों और अभिभावकों में अनावश्यक तनाव और भ्रम पैदा करती हैं, जिससे छात्रों की तैयारी और प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।

अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

CBSE ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति या समूह परीक्षा प्रक्रिया को बाधित करने या गलत सूचना फैलाने का दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ संबंधित नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आईटी एक्ट और अन्य लागू कानूनों के तहत साइबर सेल द्वारा भी निगरानी की जा रही है। बोर्ड ने स्कूलों को भी निर्देश दिया है कि वे छात्रों को केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करने के लिए प्रेरित करें।

केवल आधिकारिक वेबसाइट पर करें भरोसा

CBSE ने कहा है कि परीक्षा से जुड़ी सभी आधिकारिक और सत्यापित जानकारी केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in और अधिकृत संचार माध्यमों पर ही उपलब्ध है।

क्षेत्रीय कार्यालयों और नई दिल्ली स्थित मुख्यालय की संपर्क जानकारी भी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी भी संदिग्ध सूचना की पुष्टि के लिए छात्र या अभिभावक सीधे बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे प्रश्नपत्रों पर भरोसा न करें।

केवल सिलेबस और आधिकारिक सैंपल पेपर के आधार पर तैयारी करें।

परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें और एडमिट कार्ड साथ रखें।

किसी भी अफवाह की सूचना तुरंत स्कूल प्रशासन या बोर्ड को दें।

मानसिक तनाव से बचने के लिए नियमित रिवीजन और पर्याप्त आराम करें।

Jansatta Education Expert Conclusion

CBSE बोर्ड परीक्षा 2026 देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है, जिसमें लाखों छात्र भाग ले रहे हैं। ऐसे में अफवाहों से दूर रहना और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करना ही छात्रों के हित में है। बोर्ड ने सभी आवश्यक सुरक्षा और गोपनीयता उपाय सुनिश्चित किए हैं ताकि परीक्षाएं निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न हो सकें।