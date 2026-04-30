CBSE Board 12th Result 2026 Date, Time LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी करने वाला है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 को मई के दूसरे सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख और समय को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।

इस वर्ष लाखों छात्र-छात्राएं CBSE Class 12 Board Exam 2026 में शामिल हुए थे और अब वे अपने स्कोरकार्ड का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड इस बार डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहा है, जिससे रिजल्ट प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज हुई है और त्रुटियों की संभावना भी कम हुई है।

CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। बताया जा रहा है कि रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ DigiLocker और UMANG App पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 कहां देखें

छात्र अपना रिजल्ट नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे।

cbse.gov.in

results.cbse.nic.in

cbseresults.nic.in

आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र DigiLocker और UMANG App के माध्यम से भी अपना सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: “CBSE Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।

स्टेप 4: Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6: मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

DigiLocker पर ऐसे देखें CBSE 12वीं रिजल्ट 2026

स्टेप 1: DigiLocker ऐप या वेबसाइट पर जाकर अकाउंट में लॉगिन करें।

स्टेप 2: “Education” सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: CBSE Board का विकल्प चुनें।

स्टेप 4: जरूरी विवरण दर्ज करें।

स्टेप 5: डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें।

UMANG App पर ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: UMANG App खोलें।

स्टेप 2: मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।

स्टेप 3: CBSE Services के टैब पर जाएं।

स्टेप 4: “Class 12 Result 2026” पर क्लिक करें।

स्टेप 5: रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर Submit करें।

स्टेप 6: रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 7: रिजल्ट डाउनलोड करें और उसकी सॉफ्ट कॉपी सेव कर लें।

CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 में क्या-क्या होगा

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दी गई जानकारियां ध्यान से जांच लें—

छात्र का नाम

रोल नंबर

स्कूल नंबर

विषयवार अंक

कुल अंक

रिजल्ट स्टेटस (Pass/Fail)

CBSE 12वीं पासिंग मार्क्स 2026

CBSE 12वीं परीक्षा 2026 पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अंक शामिल होंगे। यदि कोई छात्र न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा का विकल्प दिया जा सकता है।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही अपना रिजल्ट चेक करें और किसी भी फर्जी लिंक या अफवाहों से सावधान रहें। CBSE की ओर से आधिकारिक घोषणा होते ही रिजल्ट लिंक सक्रिय कर दिया जाएगा।

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