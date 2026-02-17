CBSE Date Sheet 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वर्ष 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 11 मार्च 2026 (कक्षा 10) और 27 मार्च 2026 (कक्षा 12) तक आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष परीक्षा प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं, जिनमें कक्षा 12 के लिए On-Screen Marking (OSM) सिस्टम की शुरुआत प्रमुख है। यहां जानें सीबीएसई 10वीं डेटशीट 2026 और सीबीएसई 12वीं डेटशीट 2026 की कंप्लीट डिटेल के साथ परीक्षा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी।

CBSE 10th Board Exam 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

एग्जाम डेट सब्जेक्ट 17 फरवरी 2026 गणित (स्टैंडर्ड व बेसिक) 18 फरवरी 2026 होम साइंस 20 फरवरी 2026 डाटा साइंस 21 फरवरी 2026 अंग्रेजी (लैंग्वेज एंड लिटरेचर) 25 फरवरी 2026 विज्ञान 26 फरवरी 2026 होम साइंस 27 फरवरी 2026 कंप्यूटर एप्लीकेशन / AI 2 मार्च 2026 हिंदी (कोर्स A/B) 7 मार्च 2026 सामाजिक विज्ञान 11 मार्च 2026 विभिन्न भाषाएं / तकनीकी विषय

CBSE 12th Board Exam 2026: प्रमुख तिथियां

एग्जाम डेट सब्जेक्ट 18 फरवरी 2026 फिजिकल एजुकेशन 20 फरवरी 2026 फिजिक्स 24 फरवरी 2026 अकाउंटेंसी 28 फरवरी 2026 केमिस्ट्री 2 मार्च 2026 हिस्ट्री 9 मार्च 2026 गणित / एप्लाइड मैथ्स 12 मार्च 2026 अंग्रेजी (इलेक्टिव/कोर) 25 मार्च 2026 कंप्यूटर साइंस / इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस 27 मार्च 2026 बायोलॉजी

परीक्षा समय और शिफ्ट

परीक्षा सिंगल मॉर्निंग शिफ्ट में होगी।

समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक

कुछ विषय 12:30 बजे समाप्त होंगे।

सुबह 10:00 बजे के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं मिलेगा।

छात्रों को कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है।

परीक्षा मोड और मूल्यांकन प्रणाली

परीक्षा पेन-एंड-पेपर मोड में होगी।

कक्षा 12 के लिए पहली बार On-Screen Marking (OSM) लागू किया गया है।

कक्षा 10 की कॉपियों का मूल्यांकन पारंपरिक तरीके से यानी फिजिकल चेकिंग से होगा।

शिक्षकों को 16 फरवरी से डिजिटल मूल्यांकन प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण दिया गया है।

OSM सिस्टम से परिणाम प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज होने की उम्मीद है।

एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

CBSE एडमिट कार्ड 2026 आधिकारिक वेबसाइट parikshasangam.cbse.gov.in पर उपलब्ध है।

नियमित छात्र अपने स्कूल से एडमिट कार्ड प्राप्त करेंगे।

निजी (Private) छात्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश

एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी अनिवार्य रूप से साथ लाएं।

कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रतिबंधित हैं।

प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट दिए जाएंगे।

OMR शीट/उत्तर पुस्तिका पर सही रोल नंबर भरना अनिवार्य है।

वैकल्पिक सुधार परीक्षा

CBSE ने जानकारी दी है कि 15 मई 2026 से वैकल्पिक सुधार परीक्षा (Phase-2) आयोजित की जा सकती है। यह उन छात्रों के लिए होगी जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं।

CBSE Board Exam 2026 FAQs

Q1. CBSE 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 कब से शुरू होगी?

A. 17 फरवरी 2026 से।

Q2. परीक्षा का समय क्या रहेगा?

A. सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक।

Q3. क्या 10 बजे के बाद प्रवेश मिलेगा?

A. नहीं, 10:00 बजे के बाद किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

Q4. कक्षा 12 में नया OSM सिस्टम क्या है?

A. On-Screen Marking (OSM) के तहत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा।

Q5. एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करें?

A. parikshasangam.cbse.gov.in से।

Q6. क्या सुधार परीक्षा का विकल्प उपलब्ध है?

A. हां, 15 मई 2026 से संभावित रूप से Phase-2 परीक्षा आयोजित होगी।

Jansatta Education Expert Conclusion

CBSE बोर्ड परीक्षा 2026 छात्रों के लिए महत्वपूर्ण चरण है। इस वर्ष OSM सिस्टम जैसे नए बदलाव पारदर्शिता और तेजी लाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। विद्यार्थियों को सलाह है कि वे समय सारिणी के अनुसार तैयारी करें, परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचे और बोर्ड द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें।