CTET 2026 Provisional Answer Key Date, Time LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (CTET 2026) फरवरी सत्र की प्रोविजनल आंसर की जल्द ही जारी की जाएगी। 7 और 8 फरवरी को आयोजित इस परीक्षा में जिन उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर उसे डाउनलोड कर पाएंगे। आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगी। आंसर की के साथ-साथ बोर्ड की ओर से रिस्पॉन्स शीट भी जारी की जाएगी।
सीबीएसई द्वारा फरवरी सत्र में आयोजित की गई सीटीईटी परीक्षा का यह 21 वां संस्करण था, जिसकी परीक्षा 7 और 8 फरवरी को देशभर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। सीटीईटी की आंसर की जारी होने के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो खुल जाएगी। इन सब के जरिए उम्मीदवार अपनी OMR शीट और आंसर की का मिलान कर सकेंगे और यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन चुनौती दर्ज कर सकेंगे।
CTET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?
आंसर की डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2. होमपेज पर “CTET February 2026 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. लॉगिन विवरण (रोल नंबर और जन्मतिथि) दर्ज करें।
स्टेप 4. स्क्रीन पर आंसर की PDF दिखाई देगी।
स्टेप 5. डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
स्टेप 6. डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आंसर की जारी होने के बाद एक्टिव होगा।
CTET Answer Key 2026 LIVE Updates: आंसर की से हट सकते हैं प्रश्न
सीटीईटी 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद कैंडिडेट्स को आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। उम्मीदवारों की उन आपत्तियों का रिव्यू होगा और अगर किसी का ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो प्रश्न हटाए या संशोधित किए जा सकते हैं। जो प्रश्न हटाए जाएंगे उनके नंबर उम्मीदवारों को पूरे मिलेंगे।
CTET Answer Key 2026 LIVE Updates: ऑब्जेक्शन के लिए लगेगा 1000 रुपए शुल्क
सीटीईटी प्रोविजनल आंसर की जारी होने के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो भी ओपन हो जाएगी। जिन कैंडिडेट्स को प्रोविजनल आंसर की में किसी भी जवाब को चैलेंज करना चाहते हैं, उन्हें हर सवाल के लिए 1,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होगी। कैंडिडेट्स की आपत्ति को सब्जेक्ट एक्सपर्ट रिव्यू करेंगे।
CTET 2026 Answer Key LIVE Updates: 20 लाख से अधिक कैंडिडेट्स ने दी थी परीक्षा
सीटीईटी एग्जाम 2026 फरवरी सेशन की प्रोविजनल आंसर की आज जारी की जा सकती है। CTET 2026 परीक्षा 7 और 8 फरवरी को पूरे भारत में निर्धारित सेंटर्स पर आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में 20 लाख से अधिक कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए थे।
सीटीईटी 2026 के रिजल्ट को लेकर क्या है अपडेट?
सीटीईटी 2026 एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद कैंडिडेट जो आपत्तियां दर्ज कराएंगे उनकी समीक्षा की जाएगी। इस रिव्यू के बाद फाइनल आंसर की जारी होगी। फाइनल आंसर की जारी होने के साथ ही सीटीईटी रिजल्ट भी जारी कर दिया सीटीईटी 2026 परिणाम मार्च के मध्य में जारी होने की संभावना है।
CTET 2026 Provisional Answer Key Live: इस वेबसाइट पर जारी होगी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट
सीटीईटी 2026 फरवरी सेशन की परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जारी की जाएगी। आंसर की जारी होने के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो का लिंक भी इसी वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा।
CTET 2026 Provisional Answer Key Live: 10-15 दिन में जारी हो जाती है आंसर की
आमतौर पर सीटीईटी परीक्षा की आंसर की 10-15 दिनों के बाद जारी कर दी जाती है। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखने पर पता चलेगा कि एग्जाम के 10-15 दिन के अंदर आंसर की जारी हो जाती है।
इस हिसाब से 7 और 8 फरवरी को होने वाली परीक्षा की आंसर की फरवरी के आखिरी हफ्ते में जारी हो जाती, लेकिन दो सेंटर्स पर री-एग्जाम की वजह से इसके जारी होने में देरी हुई है।
CTET 2026 Provisional Answer Key Live: आज जारी हो सकती है सीटीईटी आंसर की
सीटीईटी 2026 एग्जाम की प्रोविजनल आंसर की आज जारी की जा सकती है, क्योंकि बिहार के वैशाली जिले में जिन दो सेंटर्स पर परीक्षा रद्द हुई थी वहां रीएग्जाम आज आयोजित होगी। ऐसे में आज शाम को री-एग्जाम खत्म होने के बाद प्रोविजनल आंसर की जारी होने की संभावना है।