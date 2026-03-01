CTET 2026 Provisional Answer Key Date, Time LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (CTET 2026) फरवरी सत्र की प्रोविजनल आंसर की जल्द ही जारी की जाएगी। 7 और 8 फरवरी को आयोजित इस परीक्षा में जिन उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर उसे डाउनलोड कर पाएंगे। आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगी। आंसर की के साथ-साथ बोर्ड की ओर से रिस्पॉन्स शीट भी जारी की जाएगी।

सीबीएसई द्वारा फरवरी सत्र में आयोजित की गई सीटीईटी परीक्षा का यह 21 वां संस्करण था, जिसकी परीक्षा 7 और 8 फरवरी को देशभर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। सीटीईटी की आंसर की जारी होने के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो खुल जाएगी। इन सब के जरिए उम्मीदवार अपनी OMR शीट और आंसर की का मिलान कर सकेंगे और यदि किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन चुनौती दर्ज कर सकेंगे।

CTET Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

आंसर की डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “CTET February 2026 Answer Key” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. लॉगिन विवरण (रोल नंबर और जन्मतिथि) दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर आंसर की PDF दिखाई देगी।

स्टेप 5. डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

स्टेप 6. डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आंसर की जारी होने के बाद एक्टिव होगा।

Live Updates