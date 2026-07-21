CBSE Class 12th Supplementary Exam Admit Card 2026 at apps.cbseit.in: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2026 (Supplementary Examination 2026) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 28 जुलाई 2026 से शुरू होंगी। जिन छात्रों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

CBSE के अनुसार, रेगुलर छात्र अपना एडमिट कार्ड संबंधित स्कूल से प्राप्त करेंगे, जबकि प्राइवेट उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले एडमिट कार्ड पर आवश्यक हस्ताक्षर और स्कूल/अधिकृत अधिकारी की मुहर अवश्य लगवा लें। इसके अलावा छात्र एडमिट कार्ड पर अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, विषय और रिपोर्टिंग समय जैसी सभी जानकारियों का मिलान भी कर लें।

रेगुलर छात्र ऐसे प्राप्त करें एडमिट कार्ड

सीबीएसई ने बताया है कि रेगुलर छात्रों के एडमिट कार्ड स्कूल लॉगिन पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। स्कूलों को परीक्षा संगम पोर्टल के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर छात्रों को वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

हालांकि, छात्रों को दिया जाने वाला एडमिट कार्ड स्कूल प्रिंसिपल के हस्ताक्षर और मुहर के बाद ही मान्य होगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही अपना एडमिट कार्ड स्कूल से प्राप्त कर लें।

CBSE Supplementary Admit Card 2026 प्राइवेट उम्मीदवार ऐसे डाउनलोड करें

प्राइवेट उम्मीदवार CBSE के सप्लीमेंट्री परीक्षा पोर्टल पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन के समय उपयोग किए गए लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे। डाउनलोड करने के बाद एडमिट कार्ड पर अंतिम अध्ययन किए गए स्कूल के प्रिंसिपल या आवंटित परीक्षा केंद्र के सेंटर सुपरिंटेंडेंट से हस्ताक्षर और मुहर लगवाना अनिवार्य होगा।

CBSE Supplementary Admit Card 2026 डाउनलोड करने के स्टेप्स

स्टेप 1. CBSE सप्लीमेंट्री परीक्षा के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. Supplementary Examination 2026 Admit Card लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

स्टेप 5. उसका प्रिंट निकालें।

स्टेप 6. परीक्षा से पहले अधिकृत अधिकारी से हस्ताक्षर और मुहर अवश्य लगवा लें।

परीक्षा केंद्र पर क्या-क्या साथ ले जाना होगा?

CBSE ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश केवल वैध एडमिट कार्ड के आधार पर ही मिलेगा। इसके अलावा जहां आवश्यक हो, वहां उम्मीदवारों को फोटो पहचान पत्र (Photo ID Proof) भी साथ रखना होगा। छात्रों को एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग समय के अनुसार ही परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

एडमिट कार्ड पर दर्ज सभी विवरण ध्यान से जांच लें और परीक्षा केंद्र का पता पहले से देख लें। एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर और मुहर अवश्य सुनिश्चित करें और परीक्षा के दिन समय से पहले केंद्र पर पहुंचें। एडमिट कार्ड और आवश्यक पहचान पत्र साथ लेकर जाएं।

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