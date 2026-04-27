CBSE Board Class 12th Result Date, Time 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने वाला है और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 को 30 अप्रैल 2026 तक घोषित किया जा सकता है। हालांकि, बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय को लेकर अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।
इस साल लाखों छात्र-छात्राएं सीबीएसई 12वीं परीक्षा में शामिल हुए थे और अब वे अपने स्कोरकार्ड का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड इस बार डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए कॉपियों की जांच कर रहा है, जिससे रिजल्ट प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज हुई है और त्रुटियों की संभावना भी कम हुई है।
CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की गई थीं। बताया जा रहा है कि रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट के साथ DigiLocker और UMANG App पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।
CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 कहां मिलेगा
छात्र अपना रिजल्ट नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट्स पर देख सकेंगे।
cbse.gov.in
results.cbse.nic.in
cbseresults.nic.in
आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र DigiLocker और UMANG App के माध्यम से भी अपना सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।
सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 ऐसे करें चेक
स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं
स्टेप 2. “CBSE Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।
स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा
स्टेप 6. मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।
DigiLocker पर ऐसे देखें सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026
स्टेप 1. DigiLocker के ऐप या वेबसाइट पर जाकर अकाउंट में लॉगिन करें।
स्टेप 2. “Education” सेक्शन में जाएं।
स्टेप 3. सीबीएसई बोर्ड का विकल्प चुनें।
स्टेप 4. जरूरी विवरण दर्ज करें।
स्टेप 5. डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें।
UMANG App पर ऐसे चेक करें सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026
स्टेप 1. UMANG App खोलें।
स्टेप 2. मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
स्टेप 3. CBSE Services के टैब पर जाएं।
स्टेप 4. “Class 12 Result 2026” पर क्लिक करें।
स्टेप 4. रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें और सबमिट करें।
स्टेप 5. अब रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और उसकी सॉफ्ट कॉपी सेव करें।
सीबीएसई 12वीं रिजल्ट में क्या मिलेगी जानकारी
सीबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्र नीचे दी गई जानकारी चेक करें।
छात्र का नाम
रोल नंबर
स्कूल नंबर
विषयवार अंक
कुल अंक
रिजल्ट स्टेटस (Pass/Fail)
सीबीएसई 12वीं पासिंग मार्क्स
सीबीएसई 12वीं परीक्षा 2026 पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक (थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर) प्राप्त करना अनिवार्य है।
CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: कब हुई थीं CBSE 12वीं परीक्षाएं
CBSE Class 12 Board Exam 2026 का आयोजन 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच किया गया था। देशभर के लाखों छात्र-छात्राओं ने विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय की परीक्षाओं में भाग लिया। परीक्षा कई चरणों में आयोजित की गई थी। सभी विषयों की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब बोर्ड रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। छात्र लंबे समय से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बोर्ड अंतिम चरण की प्रक्रिया पूरी कर चुका है और जल्द रिजल्ट जारी किया जा सकता है।
CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: इस बार तेज हुई रिजल्ट प्रक्रिया
CBSE ने इस वर्ष कॉपियों की जांच के लिए डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली अपनाई है। On-Screen Marking System के जरिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तेजी से किया गया है। इससे रिजल्ट तैयार करने में कम समय लग रहा है और गलतियों की संभावना भी घटी है। पहले मैनुअल जांच में अधिक समय लगता था, लेकिन अब तकनीकी सहायता से प्रक्रिया तेज हुई है। बोर्ड का कहना है कि इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता भी बढ़ी है। यही वजह है कि इस बार रिजल्ट अपेक्षा से पहले जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: कहां जारी होगा सीबीएसई 12वीं रिजल्ट
सीबीएसई द्वारा कक्षा 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in के अलावा DigiLocker और UMANG App पर भी भी जारी किया जाएगा, जहां छात्र डिजिटल मार्कशीट चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।
CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: सीबीएसई 12वीं रिजल्ट जल्द जारी होगा
CBSE जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रिजल्ट 30 अप्रैल 2026 तक घोषित होने की संभावना है। हालांकि बोर्ड ने अभी आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा नहीं की है। लाखों छात्र अपने स्कोरकार्ड का इंतजार कर रहे हैं।