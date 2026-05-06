CBSE Board Class 12th Result Date 2026 LIVE Updates:: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 परिणाम जल्द जारी करेगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 को मई के दूसरे सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख और समय को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in के अलाा DigiLocker और UMANG App के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।
सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर ने दी बड़ी अपडेट
सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने स्पष्ट किया है कि रिजल्ट पूरी तरह ट्रैक पर है और जल्द घोषित किया जाएगा। उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ी की अफवाहों को भी खारिज करते हुए उन्हें भ्रामक बताया।
ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से कॉपियों की चेकिंग
बोर्ड इस बार डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहा है, जिससे परिणाम प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज और अधिक पारदर्शी मानी जा रही है।
कब हुई थीं CBSE 12वीं की परीक्षाएं?
CBSE कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं। वहीं कक्षा 10वीं की परीक्षाएं भी इसी परीक्षा सत्र के दौरान संपन्न हुईं। अब रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है।
CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 कहां देखें?
छात्र अपना रिजल्ट नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे।
cbse.gov.in
results.cbse.nic.in
cbseresults.nic.in
CBSE 12th Result 2026 ऐसे करें चेक
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं।
स्टेप 2: “CBSE Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।
स्टेप 4: Submit बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6: मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।
CBSE 12वीं पासिंग मार्क्स 2026
CBSE 12वीं परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अंक शामिल होते हैं। यदि कोई छात्र न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जा सकता है।
DigiLocker पर ऐसे देखें CBSE 12वीं रिजल्ट 2026
स्टेप 1: DigiLocker ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करें।
स्टेप 2: “Education” सेक्शन में जाएं।
स्टेप 3: CBSE Board का विकल्प चुनें।
स्टेप 4: जरूरी विवरण दर्ज करें।
स्टेप 5: डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें।
UMANG App पर ऐसे चेक करें रिजल्ट
स्टेप 1: UMANG App खोलें।
स्टेप 2: मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
स्टेप 3: CBSE Services टैब पर जाएं।
स्टेप 4: “Class 12 Result 2026” पर क्लिक करें।
स्टेप 5: रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
स्टेप 6: Submit करें और रिजल्ट देखें।
स्टेप 7: रिजल्ट डाउनलोड कर सॉफ्ट कॉपी सेव कर लें।
रिजल्ट में क्या-क्या होगा?
रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दी गई जानकारियों को ध्यान से जांच लें।
छात्र का नाम
रोल नंबर
स्कूल नंबर
विषयवार अंक
कुल अंक
रिजल्ट स्टेटस (Pass/Fail)
यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे, तो तुरंत स्कूल प्रशासन या CBSE से संपर्क करें।
cbse.gov.in, CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: रिजल्ट में मिलेगी महत्वपूर्ण जानकारी
CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 में छात्रों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी। इसमें छात्र का नाम, रोल नंबर, स्कूल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और रिजल्ट स्टेटस (Pass/Fail) शामिल होंगे। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इन सभी जानकारियों को ध्यान से जांचना जरूरी है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो तुरंत स्कूल या बोर्ड से संपर्क करना चाहिए। गलत जानकारी भविष्य में एडमिशन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए मार्कशीट की सही जांच करना बेहद जरूरी माना जाता है।
cbse.gov.in, CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: डिजिलॉकर पर रिजल्ट देखने की प्रक्रिया
CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 को छात्र DigiLocker के माध्यम से भी चेक कर सकेंगे। इसके लिए छात्रों को DigiLocker ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद “Education” सेक्शन में जाकर CBSE Board का चयन करना होगा। जरूरी विवरण जैसे रोल नंबर आदि दर्ज करने के बाद डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड की जा सकेगी। DigiLocker पर उपलब्ध मार्कशीट कई संस्थानों में मान्य होती है। यह छात्रों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प है। रिजल्ट जारी होने के समय वेबसाइट स्लो होने पर यह बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।
cbse.gov.in, CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: पास होने के लिए न्यूनतम अंक
CBSE 12वीं परीक्षा 2026 पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अंक शामिल होते हैं। यदि कोई छात्र किसी विषय में निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका दिया जा सकता है। बोर्ड की ओर से कंपार्टमेंट परीक्षा की जानकारी रिजल्ट जारी होने के बाद दी जाएगी। छात्रों को सलाह है कि रिजल्ट आने के बाद सभी विषयों के अंक ध्यानपूर्वक जांचें और आगे की प्रक्रिया की तैयारी करें।
cbse.gov.in, CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: कब हुई थी परीक्षाएं
इस वर्ष CBSE कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं। देशभर से लाखों छात्र-छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड इस बार डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए कॉपियों की जांच कर रहा है। इससे रिजल्ट प्रक्रिया तेज हुई है और त्रुटियों की संभावना कम हुई है। बताया जा रहा है कि रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
cbse.gov.in, CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: कैसे चेक करें रिजल्ट
CBSE Class 12 Result 2026 जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर जाकर आसानी से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी की आवश्यकता होगी। वेबसाइट पर “CBSE Class 12 Result 2026” लिंक सक्रिय होते ही छात्र अपने अंक देख पाएंगे। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसकी जांच जरूर करें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत स्कूल प्रशासन से संपर्क करें। छात्रों को सलाह है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही उपयोग करें।
cbse.gov.in, CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: कहां मिलेगा रिजल्ट सीबीएसई 12वीं रिजल्ट
छात्र अपना सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। DigiLocker और UMANG App पर भी डिजिटल मार्कशीट उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों को अपना रोल नंबर तैयार रखने की सलाह दी गई है।
cbse.gov.in, CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: रिजल्ट की संभावित तारीख
CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर सकता है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट मई के दूसरे सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तारीख और समय की पुष्टि नहीं की है।
cbse.gov.in, CBSE 12th Result Date 2026 LIVE: उमंग ऐप पर कैसे चेक करें रिजल्ट
UMANG App के जरिए भी CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 देखा जा सकेगा। छात्रों को सबसे पहले UMANG App में मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा। इसके बाद CBSE Services सेक्शन में जाकर “Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा। यहां रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज कर सबमिट करने पर रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। छात्र इसे डाउनलोड कर अपनी सॉफ्ट कॉपी सेव कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने का यह आसान और तेज विकल्प माना जाता है। छात्रों को पहले से ऐप अपडेट रखने की सलाह दी गई है।