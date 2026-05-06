CBSE Board Class 12th Result Date 2026 LIVE Updates:: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 परिणाम जल्द जारी करेगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 को मई के दूसरे सप्ताह में घोषित किया जा सकता है। हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी तक रिजल्ट की आधिकारिक तारीख और समय को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in के अलाा DigiLocker और UMANG App के जरिए भी अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।

सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर ने दी बड़ी अपडेट

सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने स्पष्ट किया है कि रिजल्ट पूरी तरह ट्रैक पर है और जल्द घोषित किया जाएगा। उन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी गड़बड़ी की अफवाहों को भी खारिज करते हुए उन्हें भ्रामक बताया।

ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से कॉपियों की चेकिंग

बोर्ड इस बार डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम (OSM) के माध्यम से उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहा है, जिससे परिणाम प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज और अधिक पारदर्शी मानी जा रही है।

कब हुई थीं CBSE 12वीं की परीक्षाएं?

CBSE कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित की गई थीं। वहीं कक्षा 10वीं की परीक्षाएं भी इसी परीक्षा सत्र के दौरान संपन्न हुईं। अब रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है।

CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 कहां देखें?

छात्र अपना रिजल्ट नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट्स पर चेक कर सकेंगे।

cbse.gov.in

results.cbse.nic.in

cbseresults.nic.in

CBSE 12th Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2: “CBSE Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दर्ज करें।

स्टेप 4: Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5: स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6: मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।

CBSE 12वीं पासिंग मार्क्स 2026

CBSE 12वीं परीक्षा पास करने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अंक शामिल होते हैं। यदि कोई छात्र न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जा सकता है।

DigiLocker पर ऐसे देखें CBSE 12वीं रिजल्ट 2026

स्टेप 1: DigiLocker ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करें।

स्टेप 2: “Education” सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: CBSE Board का विकल्प चुनें।

स्टेप 4: जरूरी विवरण दर्ज करें।

स्टेप 5: डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करें।

UMANG App पर ऐसे चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: UMANG App खोलें।

स्टेप 2: मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।

स्टेप 3: CBSE Services टैब पर जाएं।

स्टेप 4: “Class 12 Result 2026” पर क्लिक करें।

स्टेप 5: रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 6: Submit करें और रिजल्ट देखें।

स्टेप 7: रिजल्ट डाउनलोड कर सॉफ्ट कॉपी सेव कर लें।

रिजल्ट में क्या-क्या होगा?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दी गई जानकारियों को ध्यान से जांच लें।

छात्र का नाम

रोल नंबर

स्कूल नंबर

विषयवार अंक

कुल अंक

रिजल्ट स्टेटस (Pass/Fail)

यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई दे, तो तुरंत स्कूल प्रशासन या CBSE से संपर्क करें।

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