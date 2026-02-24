सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं का अकाउंट्स का पेपर मंगलवार (24 फरवरी 2026) को आयोजित किया गया। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आयोजित हुई। कॉमर्स स्ट्रीम के इस सब्जेक्ट के पेपर ने छात्रों के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल, कुल 80 मार्क्स और 3 घंटे की समय अवधि वाले पेपर को करने के लिए छात्रों ने पूरा समय लिया जिससे पता चलता है कि आज का यह पेपर आसान तो नहीं था।

कैसा था डिफिकल्टी लेवल?

एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कक्षा 12वीं का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का पेपर स्टूडेंट्स और टीचर्स को ‘थोड़ा मुश्किल’ जरूर लगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पेपर “थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले सवालों का मिक्स” था। स्टूडेंट्स के लिए पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल “मॉडरेट” था।

पेपर को लेकर टीचर्स ने क्या कहा?

जैन इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल (JIRS), बेंगलुरु में PGT अकाउंटेंसी, अंकुर अग्रवाल और आसिफ खान ने पेपर को लेकर कहा है कि आज का एग्जाम थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने कहा कि पेपर में भले ही पूरी सिलेबस कवर था, लेकिन पेपर देख छात्रों का सिर घूम गया। पेपर में थ्योरी की समझ और प्रैक्टिकल सवालों का अच्छा संतुलन था। औसत छात्रों के लिए, अगर उन्होंने नियमित और सही तरीके से पढ़ाई की थी तो अच्छे अंक लाने का मौका था। कई सवाल सीधे थे, जिससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ा और आसानी से नंबर मिल सके।