CBSE Class 12 Supplementary Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का रिजल्ट DigiLocker पर लाइव कर दिया है। जिन विद्यार्थियों ने सीबीएसई कक्षा 12 सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 में हिस्सा लिया था, वे अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बोर्ड की ओर से विद्यार्थियों को डिजिटल मार्कशीट भी डिजिलॉकर के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

CBSE 12th Supplementary Result 2026 LIVE: ऐसे चेक करें रिजल्ट

कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट चेक करने के लिए विद्यार्थियों को नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

स्टेप 1. सबसे पहले results.digilocker.gov.in वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2. होम पेज पर CBSE Class XII Supplementary Examination Result 2026 से संबंधित विकल्प चुनें।

स्टेप 3. पोर्टल पर मांगी गई आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. रिजल्ट को ध्यान से चेक करें और भविष्य के लिए इसका डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।

स्टेप 6. डिजिटल मार्कशीट के लिए DigiLocker में लॉगिन करें।

स्टेप 7. संबंधित CBSE दस्तावेज को अपने DigiLocker अकाउंट में एक्सेस करें और जरूरत पड़ने पर डाउनलोड कर लें।

DigiLocker से मिलेगी डिजिटल मार्कशीट

सीबीएसई विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक दस्तावेज डिजिलॉकर के जरिए उपलब्ध कराता है। बोर्ड के आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, रिजल्ट से संबंधित डिजिटल मार्कशीट डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराई जाती है।

विद्यार्थियों को सलाह है कि वे डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, रिजल्ट स्टेटस और अन्य विवरण अच्छी तरह जांच लें।

रिजल्ट में क्या-क्या देखना जरूरी है?

CBSE Class 12 Supplementary Result 2026 जारी होने के बाद विद्यार्थियों को इन जानकारियों को जरूर चेक करना चाहिए:

विद्यार्थी का नाम

रोल नंबर

परीक्षा का नाम

विषयों के नाम

विषयवार प्राप्त अंक

कुल अंक

रिजल्ट स्टेटस

पास/कंपार्टमेंट से संबंधित स्थिति

अन्य जरूरी विवरण

अगर किसी विद्यार्थी को रिजल्ट या डिजिटल दस्तावेज में कोई विसंगति दिखाई देती है, तो उसे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार संबंधित प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बाद क्या करें?

जिन विद्यार्थियों ने सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर अपने परिणाम में सुधार किया है, उन्हें रिजल्ट के बाद आगे की पढ़ाई या प्रवेश प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। कॉलेज या विश्वविद्यालय में एडमिशन के दौरान यदि अपडेटेड मार्कशीट मांगी जाती है, तो विद्यार्थी डिजिलॉकर से उपलब्ध डिजिटल दस्तावेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां संबंधित संस्थान डिजिटल दस्तावेज स्वीकार करता हो।

सीबीएसई ने कक्षा 12 परिणाम 2026 से संबंधित दस्तावेजों को डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। बोर्ड की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मुख्य परीक्षा की मार्कशीट भी डिजिलॉकर अकाउंट में उपलब्ध कराई गई थी और संशोधित मार्कशीट, जहां लागू हो, डिजिटल रूप से अपलोड की जा रही है।

CBSE Class 12 Supplementary Result 2026: जरूरी लिंक

CBSE 12वीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट चेक करें: results.digilocker.gov.in

DigiLocker से डिजिटल मार्कशीट एक्सेस करें: DigiLocker.gov.in

CBSE की आधिकारिक वेबसाइट: CBSE Official Website

रिजल्ट वेबसाइट पर लोड ज्यादा होने पर क्या करें?

रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी वेबसाइट पर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वेबसाइट धीमी हो सकती है या रिजल्ट खुलने में समय लग सकता है। अगर ऐसा होता है तो विद्यार्थी कुछ देर बाद दोबारा प्रयास करें। बार-बार रिफ्रेश करने के बजाय कुछ मिनट का अंतर रखना बेहतर रहेगा।

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