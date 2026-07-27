केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 28 जुलाई 2026 (मंगलवार) को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 12 की सप्लीमेंट्री (कंपार्टमेंट) परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए अहम अवसर है, जो नियमित बोर्ड परीक्षा में एक या अधिक विषयों में सफल नहीं हो सके थे। इस वर्ष करीब 1.63 लाख छात्र-छात्राओं को कंपार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है।

परीक्षा के दिन किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए छात्रों को बोर्ड की ओर से जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। समय से परीक्षा केंद्र पहुंचना, आवश्यक दस्तावेज साथ रखना और प्रतिबंधित वस्तुओं से बचना बेहद जरूरी है।

CBSE Class 12 Supplementary Exam 2026: परीक्षा का समय और विषय

विषय: अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, एप्लाइड मैथ्स, होम साइंस समेत अन्य प्रमुख विषयों की परीक्षा

समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक

वोकेशनल सब्जेक्ट: फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, बैंकिंग, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, फैशन स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आदि

समय: सुबह 10:50 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक

Exam Day Guidelines: इन नियमों का जरूर करें पालन

परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और वैध फोटो आईडी जरूर लेकर जाएं।

केवल आवश्यक स्टेशनरी साथ रखें।

परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें।

मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर न जाएं।

प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलने पर Unfair Means (UFM) के तहत कार्रवाई हो सकती है।

परीक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें और निरीक्षक (Invigilator) के निर्देशों का पालन करें।

अपने एडमिट कार्ड और डेटशीट में दिए गए परीक्षा समय की पहले से पुष्टि कर लें।

प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए परीक्षा शुरू होने से पहले 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

CBSE Class 12 Supplementary Exam 2026: एग्जाम डे के लिए जरूरी टिप्स

परीक्षा से एक रात पहले पर्याप्त नींद लें।

सुबह हल्का और पौष्टिक भोजन करें।

परीक्षा शुरू होने से पहले घबराने के बजाय प्रश्नपत्र को ध्यान से पढ़ें।

पहले आसान प्रश्न हल करें, फिर कठिन सवालों पर जाएं।

समय का सही प्रबंधन करें और अंत में उत्तर पुस्तिका की जांच जरूर करें।

ओएमआर या उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर और अन्य विवरण सावधानी से भरें।

CBSE Class 12 Supplementary Exam 2026: क्या लेकर जाएं?

CBSE एडमिट कार्ड

वैध फोटो पहचान पत्र

पारदर्शी पेन पाउच

नीला/काला बॉल पेन और अन्य जरूरी स्टेशनरी

पानी की पारदर्शी बोतल (यदि केंद्र अनुमति दे)

CBSE Class 12 Supplementary Exam 2026: क्या लेकर न जाएं?

मोबाइल फोन

स्मार्टवॉच

ब्लूटूथ ईयरफोन

कैलकुलेटर (जहां अनुमति न हो)

नोट्स, कागज या कोई अध्ययन सामग्री

अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

छात्रों के लिए अंतिम सलाह

सीबीएसई की सप्लीमेंट्री परीक्षा आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें, सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और बोर्ड के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। आत्मविश्वास बनाए रखें और समय का सही उपयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दें। परीक्षा से जुड़े किसी भी नए अपडेट के लिए समय-समय पर CBSE की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।