केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के 2025-26 सत्र के परिणाम घोषित होने के बाद सप्लीमेंट्री परीक्षा 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार CBSE कक्षा 12 सप्लीमेंट्री परीक्षा 15 जुलाई 2026 को एक ही दिन आयोजित की जाएगी। इस वर्ष कुल 1,63,800 छात्रों को कम्पार्टमेंट श्रेणी में रखा गया है।

पिछले वर्षों की तुलना में कम्पार्टमेंट छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2025 में यह संख्या 1,29,095 थी, जबकि 2024 में 1,22,170 छात्र कम्पार्टमेंट में आए थे।

2 जून से शुरू होगी LOC जमा करने की प्रक्रिया

सीबीएसई ने बताया कि पात्र छात्रों के लिए ऑनलाइन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स (LOC) जमा करने की प्रक्रिया 2 जून 2026 से शुरू होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि LOC केवल ऑनलाइन मोड में भरी जाएगी और एक बार अंतिम सबमिशन होने के बाद विषय या छात्र के नाम में किसी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड जल्द ही आवेदन प्रक्रिया और फीस संबंधी विस्तृत सर्कुलर जारी करेगा।

किन छात्रों को मिलेगा सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने का मौका?

सीबीएसई ने जुलाई 2026 सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए तीन श्रेणियों के छात्रों को पात्र माना है:

प्रदर्शन सुधार: वे छात्र जिन्होंने 2026 में कक्षा 12वीं परीक्षा पास कर ली है, लेकिन किसी एक विषय में अंक सुधारना चाहते हैं।

कम्पार्टमेंट श्रेणी के छात्र: वे छात्र जो 2026 की मुख्य बोर्ड परीक्षा में कम्पार्टमेंट श्रेणी में आए हैं।

2025 के कम्पार्टमेंट छात्र: वे छात्र जिन्हें 2025 सत्र में कम्पार्टमेंट मिला था और जो अपने तीन अवसरों में अंतिम अवसर का उपयोग कर रहे हैं।

समय सीमा के बाद स्वीकार नहीं होंगे आवेदन

सीबीएसई ने स्कूलों और छात्रों को निर्धारित समय सीमा का पालन करने की सलाह दी है। बोर्ड ने साफ कहा है कि अंतिम तिथि के बाद सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

CBSE 12वीं रिजल्ट 2026 का प्रदर्शन

इस वर्ष CBSE 12वीं परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 85.20% रहा। परिणामों में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। इस रिजल्ट में लड़कियों का पास प्रतिशत 88.86% और लड़कों का पास प्रतिशत 82.13% दर्ज किया गया है।

सबसे बेहतर प्रदर्शन वाले क्षेत्र

क्षेत्रवार प्रदर्शन में दक्षिण भारत के रीजन शीर्ष पर रहे:

त्रिवेन्द्रम – 95.62%

चेन्नई – 93.84%

बेंगलुरु – 93.19%

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

जो छात्र सप्लीमेंट्री या इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे समय पर अपने स्कूल के माध्यम से LOC प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन के दौरान विषय और व्यक्तिगत जानकारी ध्यान से भरें, क्योंकि अंतिम सबमिशन के बाद संशोधन का मौका नहीं मिलेगा।